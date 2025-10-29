Прокуратура Волжского района Саратова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя

просмотров: 83

Как было установлено правоохранительными органами, что в период времени с 16 марта 2020 года по 29 сентября 2021 года мужчина, действуя с неустановленными лицами, создали кооперативы и под видом инвестирования в фармакологическую и аграрную отрасли заключили договоры от имени кооперативов на передачу личных сбережений с 559 гражданами, при этом договорные обязательства не исполняли, чем причинили ущерб потерпевшим на сумму свыше 300 млн рублей. В судебном заседании подсудимый вину не признал.С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших.