Первая экспедиция проекта «По следам предков» в Петровском районе принесла ценные находки
Проекты из Саратовской области вошли в финал всероссийской премии
День бабушек и дедушек: социозащитные учреждения проводят тематические мероприятия
Прокуратура Волжского района Саратова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя
Саратовские школьники погрузились в мир беспилотных авиационных систем
Определены дополнительные меры для противодействия террористическим угрозам
В одном концерте прозвучало более двадцати уникальных народных инструментов
Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»
Саратовец прошел стажировку в Индии в рамках Президентской программы
Кадет из Саратова стал призером всероссийского конкурса «Молодые стратеги России»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как было установлено правоохранительными органами, что в период времени с 16 марта 2020 года по 29 сентября 2021 года мужчина, действуя с неустановленными лицами, создали кооперативы и под видом инвестирования в фармакологическую и аграрную отрасли заключили договоры от имени кооперативов на передачу личных сбережений с 559 гражданами, при этом договорные обязательства не исполняли, чем причинили ущерб потерпевшим на сумму свыше 300 млн рублей. В судебном заседании подсудимый вину не признал.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших.