Удостоверение единого образца получили 26,3 тысячи многодетных семей региона

В Саратовской области продолжается замена и выдача удостоверений многодетной семьи единого образца. На сегодняшний день новый документ получили 26,3 тысячи многодетных семей.«Старое удостоверение многодетной семьи необходимо заменить на новое до конца года. До 1 декабря можно подать заявление на замену в учреждение социальной поддержки населения по месту жительства. С 1 января 2026 года старое удостоверение будет недействительным», - обратила внимание заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова.В случае, когда многодетная семья получает удостоверение впервые, она может обратиться не только в управление соцподдержки, но также в МФЦ или, что очень удобно – подать заявление через Госуслуги.Напомним, новое удостоверение многодетной семьи, разработанное по поручению Президента РФ Владимира Путина, устанавливает статус бессрочно и действует на территории всей страны, обеспечивая возможность получения региональных и федеральных мер поддержки и льгот.В Саратовской области удостоверение выдается семье, имеющей трех и более детей до 18 лет, а также детей до 23 лет при условии обучения на очном отделении в образовательных организациях, в том числе, в которых предусмотрена военная служба и служба в органах внутренних дел, признания ребенка инвалидом с детства независимо от факта обучения, а также призыва на военную службу для участия в специальной военной операции по мобилизации либо по контракту.По всем вопросам о выдаче удостоверений можно обратиться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства, а также по единому номеру министерства труда и социальной защиты области: 8-800-775-21-09.