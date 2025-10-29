День бабушек и дедушек: социозащитные учреждения проводят тематические мероприятия

просмотров: 74

День бабушек и дедушек вместе со всей страной отметили вчера в социозащитных учреждениях области.Накануне праздника для старшего поколения центра соцобслуживания Аткарского района провели профессиональную фотосессию. Теперь у каждого останутся на память фотографии с яркими образами на фоне осеннего городского парка.В центре соцобслуживания Романовского района сотрудники отправились в гости к тем, кто особенно нуждается во внимании и тепле.«Мы знаем, как важны для наших подопечных забота и поддержка, поэтому решили поздравить их прямо дома. Дети, посещающие центр, пели душевные песни, читали трогательные стихи, а также вручили бабушкам и дедушкам небольшие подарки», - рассказали сотрудники центра.Прогулкой по национальному парку «Дьяковский лес» вместе с внуками решили отметить праздник получатели услуг из Краснокутского района. Группа побывала также в музее, а завершилась встреча совместным чаепитием. Кроме того, в центре соцосблуживания прошло занятие по изготовлению поздравительной открытки.Есть бабушки, которые встречают свой праздник после участия в модном шоу. Так, «серебряные» модели группы «Стиль» комплексного центра социального обслуживания Энгельсского района получили бесценный опыт профессионального показа-дефиле.Фоточеленж «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» организовали в центре социального обслуживания Новобурасского района – все желающие выкладывают свои семейные фотографии, где запечатлены их самые счастливые моменты.В преддверии праздника специалисты центра социального обслуживания населения Хвалынского района провели познавательную викторину для младших школьников о традициях и ценностях семейных отношений, а также мастер-класс по изготовлению открытки.Юные волонтеры центра соцобслуживания Питерского района подготовили мини-поздравления для бабушек и дедушек, а в татищевском центре соцобслуживания познакомились с историей праздника, интересными тематическими пословицами и загадками.Ярким событием для старших села Вязовка стала совместная со школьниками инсценировка сказки «Репка».