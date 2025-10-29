29 октября 2025 СРЕДА
11:40 | 29 октября
Первая экспедиция проекта «По следам предков» в Петровском районе принесла ценные находки
11:30 | 29 октября
Проекты из Саратовской области вошли в финал всероссийской премии
10:30 | 29 октября
День бабушек и дедушек: социозащитные учреждения проводят тематические мероприятия
10:00 | 29 октября
Прокуратура Волжского района Саратова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя
09:15 | 29 октября
Саратовские школьники погрузились в мир беспилотных авиационных систем
18:23 | 28 октября
Определены дополнительные меры для противодействия террористическим угрозам
18:00 | 28 октября
В одном концерте прозвучало более двадцати уникальных народных инструментов
17:19 | 28 октября
Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»
17:00 | 28 октября
Саратовец прошел стажировку в Индии в рамках Президентской программы
16:30 | 28 октября
Кадет из Саратова стал призером всероссийского конкурса «Молодые стратеги России»
В детском оздоровительном центре «Ровесник» стартовала профильная смена «Волонтёры науки. Беспилотные авиационные системы в современном мире». В мероприятии приняли участие школьники из пяти регионов России: Саратовской, Астраханской, Воронежской областей, республик Кабардино-Балкария и Крым.

В рамках программы ребятам проводят лекции и мастер-классы по изучению беспилотных авиационных систем. Участники освоили основы цифровых технологий, включая 3D-моделирование, графический и промышленный дизайн. Программа включала проектную сессию, где школьники разрабатывали собственные инженерные решения под руководством преподавателей и экспертов.

Завершится смена презентацией командных проектов, на которой участники продемонстрируют полученные знания и практические навыки.