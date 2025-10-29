Саратовские школьники погрузились в мир беспилотных авиационных систем

просмотров: 93

В детском оздоровительном центре «Ровесник» стартовала профильная смена «Волонтёры науки. Беспилотные авиационные системы в современном мире». В мероприятии приняли участие школьники из пяти регионов России: Саратовской, Астраханской, Воронежской областей, республик Кабардино-Балкария и Крым.В рамках программы ребятам проводят лекции и мастер-классы по изучению беспилотных авиационных систем. Участники освоили основы цифровых технологий, включая 3D-моделирование, графический и промышленный дизайн. Программа включала проектную сессию, где школьники разрабатывали собственные инженерные решения под руководством преподавателей и экспертов.Завершится смена презентацией командных проектов, на которой участники продемонстрируют полученные знания и практические навыки.