Определены дополнительные меры для противодействия террористическим угрозам

28 октября 2025 года в Нижнем Новгороде Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу провел выездное совещание, в котором приняли участие полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, руководители субъектов, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти.На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.Подчеркнута актуальность данных вопросов с учетом усиления угроз национальной безопасности Российской Федерации в связи с возросшей частотой и массированностью применения киевским режимом беспилотных воздушных судов различного типа для нанесения ударов по наиболее важным и чувствительным инфраструктурным объектам в российских регионах, в том числе в субъектах Приволжского федерального округа.Особое внимание уделено рискам гибридных террористических атак, которые сочетают традиционные диверсионные методы с широким использованием современных информационных технологий и беспилотных систем.Обращено внимание на активизацию западных и украинских спецслужб в использовании информационно-психологического воздействия на население через сеть Интернет и другие средства коммуникации с целью вовлечения граждан в противоправную деятельность и склонения к совершению диверсионных и террористических акций на территории Российской Федерации.Полпред Президента России Игорь Комаров подчеркнул, что в Приволжском федеральном округе сосредоточено большое количество промышленных предприятий, объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, а также важных объектов ОПК. В связи с этим перед органами власти и уполномоченными ведомствами стоят масштабные задачи по их защите от террористических угроз.По результатам работы определены дополнительные комплексные меры по повышению эффективности противодействия актуальным террористическим угрозам и совершенствованию систем защиты ключевых объектов инфраструктуры.Руководителям субъектов и заинтересованных органов государственной власти даны конкретные рекомендации по нивелированию указанных угроз.