28 октября 2025 ВТОРНИК
18:23 | 28 октября
Определены дополнительные меры для противодействия террористическим угрозам
18:00 | 28 октября
В одном концерте прозвучало более двадцати уникальных народных инструментов
17:19 | 28 октября
Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»
17:00 | 28 октября
Саратовец прошел стажировку в Индии в рамках Президентской программы
16:30 | 28 октября
Кадет из Саратова стал призером всероссийского конкурса «Молодые стратеги России»
15:03 | 28 октября
Кадровые центры Саратовской области помогли трудоустроиться 238 выпускникам вузов с начала года
14:00 | 28 октября
Фестиваль творчества «Гагарин» стартует в Саратовской области
13:30 | 28 октября
Работу по открытости бюджетных данных Саратовской области отметили на федеральном уровне
12:30 | 28 октября
Школьники Саратовской области принимают участие в профпробах и посещают промышленные экскурсии
11:30 | 28 октября
В Саратовской области 30 работников культуры получили финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей каждый
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Нижнем Новгороде состоялось выездное совещание Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации.

28 октября 2025 года в Нижнем Новгороде Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу провел выездное совещание, в котором приняли участие полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, руководители субъектов, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти.

На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.

Подчеркнута актуальность данных вопросов с учетом усиления угроз национальной безопасности Российской Федерации в связи с возросшей частотой и массированностью применения киевским режимом беспилотных воздушных судов различного типа для нанесения ударов по наиболее важным и чувствительным инфраструктурным объектам в российских регионах, в том числе в субъектах Приволжского федерального округа.
Особое внимание уделено рискам гибридных террористических атак, которые сочетают традиционные диверсионные методы с широким использованием современных информационных технологий и беспилотных систем.

Обращено внимание на активизацию западных и украинских спецслужб в использовании информационно-психологического воздействия на население через сеть Интернет и другие средства коммуникации с целью вовлечения граждан в противоправную деятельность и склонения к совершению диверсионных и террористических акций на территории Российской Федерации.

Полпред Президента России Игорь Комаров подчеркнул, что в Приволжском федеральном округе сосредоточено большое количество промышленных предприятий, объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, а также важных объектов ОПК. В связи с этим перед органами власти и уполномоченными ведомствами стоят масштабные задачи по их защите от террористических угроз.

По результатам работы определены дополнительные комплексные меры по повышению эффективности противодействия актуальным террористическим угрозам и совершенствованию систем защиты ключевых объектов инфраструктуры.
Руководителям субъектов и заинтересованных органов государственной власти даны конкретные рекомендации по нивелированию указанных угроз.