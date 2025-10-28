Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»

просмотров: 47

27 октября в Москве наградили лауреатов Российской национальной премии в области детского кино и телевидения «ТЭФИ-Kids - 2025». Среди победителей — программа «Волга-лайк: 10 поводов» саратовской телестудии «Облака».«Волга-лайк: 10 поводов» — это тревел-шоу, в кадре которого волжские города и саратовские школьники, юные журналисты. За кадром — профессиональная команда увлеченных взрослых.«Передо мной за своим Орфеем на сцену вышел генеральный продюсер Первого канала Юрий Аксюта, а после меня — великий режиссёр Павел Лунгин. Представляете, в какой компании оказались наши саратовские Облака», — поделилась Юлия Рачителева, режиссёр программы и руководитель телестудии, участник регионального Клуба продюсеров.Свой проект Юлия Рачителева презентовала на первом форуме «Креативный Саратов», а также на Демо-дне Саратовской области в Санкт-Петербурге в октябре этого года.