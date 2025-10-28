28 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
17:19 | 28 октября
Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»
17:00 | 28 октября
Саратовец прошел стажировку в Индии в рамках Президентской программы
16:30 | 28 октября
Кадет из Саратова стал призером всероссийского конкурса «Молодые стратеги России»
15:03 | 28 октября
Кадровые центры Саратовской области помогли трудоустроиться 238 выпускникам вузов с начала года
14:00 | 28 октября
Фестиваль творчества «Гагарин» стартует в Саратовской области
13:30 | 28 октября
Работу по открытости бюджетных данных Саратовской области отметили на федеральном уровне
12:30 | 28 октября
Школьники Саратовской области принимают участие в профпробах и посещают промышленные экскурсии
11:30 | 28 октября
В Саратовской области 30 работников культуры получили финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей каждый
10:00 | 28 октября
В Саратове определили сильнейших в оказании первой помощи
09:00 | 28 октября
В Саратове определят самых одаренных юных театральных артистов
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»

Новости
Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»


27 октября в Москве наградили лауреатов Российской национальной премии в области детского кино и телевидения «ТЭФИ-Kids - 2025». Среди победителей — программа «Волга-лайк: 10 поводов» саратовской телестудии «Облака».

«Волга-лайк: 10 поводов» — это тревел-шоу, в кадре которого волжские города и саратовские школьники, юные журналисты. За кадром — профессиональная команда увлеченных взрослых.

«Передо мной за своим Орфеем на сцену вышел генеральный продюсер Первого канала Юрий Аксюта, а после меня — великий режиссёр Павел Лунгин. Представляете, в какой компании оказались наши саратовские Облака», — поделилась Юлия Рачителева, режиссёр программы и руководитель телестудии, участник регионального Клуба продюсеров.

Свой проект Юлия Рачителева презентовала на первом форуме «Креативный Саратов», а также на Демо-дне Саратовской области в Санкт-Петербурге в октябре этого года.