28 октября 2025 ВТОРНИК
18:23 | 28 октября
Определены дополнительные меры для противодействия террористическим угрозам
18:00 | 28 октября
В одном концерте прозвучало более двадцати уникальных народных инструментов
17:19 | 28 октября
Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»
17:00 | 28 октября
Саратовец прошел стажировку в Индии в рамках Президентской программы
16:30 | 28 октября
Кадет из Саратова стал призером всероссийского конкурса «Молодые стратеги России»
15:03 | 28 октября
Кадровые центры Саратовской области помогли трудоустроиться 238 выпускникам вузов с начала года
14:00 | 28 октября
Фестиваль творчества «Гагарин» стартует в Саратовской области
13:30 | 28 октября
Работу по открытости бюджетных данных Саратовской области отметили на федеральном уровне
12:30 | 28 октября
Школьники Саратовской области принимают участие в профпробах и посещают промышленные экскурсии
11:30 | 28 октября
В Саратовской области 30 работников культуры получили финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей каждый
Как звучит дружба народов, узнали 24 октября зрители на открытии фестиваля «Россия нас объединила» в Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке.

Фестиваль впервые проходит в Саратовской филармонии и стал ярким музыкальным событием, объединяющим как молодых, так и уже опытных исполнителей на народных инструментах.

В концерте-открытии фестиваля приняли участие исполнители – представители национальных общин, проживающих на территории Саратовской области.

На концерте 24 октября публика услышала ассорти национальных музыкальных инструментов – саратовскую гармошку, армянский дудук, немецкий аккордеон, азербайджанские тан и каманчу. Девушки-казачки показали фланкировку – виртуозное владение шашкой. Прозвучали песни на национальных языках народов Саратовской области.

В концерте приняли участие:
чемпион Международного конкурса «Трофей мира» ансамбль народных инструментов «Парафраз» (художественный руководитель – Евгений Разживин);
Ансамбль казачьей песни «Спас» МУК «Клуб «Электроник»»;
Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Единство» СРОО «Кавказ»;
Коллектив фланкировки казачьей шашкой «Стальные крылья» (руководитель – Зайцева А.С.);
Народный коллектив Ансамбль бандуристок «Журавка» (руководитель – Мусияченко Н.А);
Народный коллектив Инструментальный ансамбль «Траум» Центра немецкой культуры г. Энгельса (руководитель – Настэко Л.А.);
Солистка национально-культурного центра народов Дагестана Хадижат Ибрагимова и танцевальный дуэт «Адат» - Равзант Гамзатова и Мурад Шахбанов;
Солисты Ирина Беспалова, Али Закилов (вокал); Марат Латоян (дудук); Артем Дробышев (саратовская гармошка).