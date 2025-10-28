В одном концерте прозвучало более двадцати уникальных народных инструментов

просмотров: 113

Как звучит дружба народов, узнали 24 октября зрители на открытии фестиваля «Россия нас объединила» в Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке.Фестиваль впервые проходит в Саратовской филармонии и стал ярким музыкальным событием, объединяющим как молодых, так и уже опытных исполнителей на народных инструментах.В концерте-открытии фестиваля приняли участие исполнители – представители национальных общин, проживающих на территории Саратовской области.На концерте 24 октября публика услышала ассорти национальных музыкальных инструментов – саратовскую гармошку, армянский дудук, немецкий аккордеон, азербайджанские тан и каманчу. Девушки-казачки показали фланкировку – виртуозное владение шашкой. Прозвучали песни на национальных языках народов Саратовской области.чемпион Международного конкурса «Трофей мира» ансамбль народных инструментов «Парафраз» (художественный руководитель – Евгений Разживин);Ансамбль казачьей песни «Спас» МУК «Клуб «Электроник»»;Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Единство» СРОО «Кавказ»;Коллектив фланкировки казачьей шашкой «Стальные крылья» (руководитель – Зайцева А.С.);Народный коллектив Ансамбль бандуристок «Журавка» (руководитель – Мусияченко Н.А);Народный коллектив Инструментальный ансамбль «Траум» Центра немецкой культуры г. Энгельса (руководитель – Настэко Л.А.);Солистка национально-культурного центра народов Дагестана Хадижат Ибрагимова и танцевальный дуэт «Адат» - Равзант Гамзатова и Мурад Шахбанов;Солисты Ирина Беспалова, Али Закилов (вокал); Марат Латоян (дудук); Артем Дробышев (саратовская гармошка).