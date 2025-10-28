Саратовец прошел стажировку в Индии в рамках Президентской программы

28 октября 2025 ВТОРНИК
В рамках Программы подготовки управленческих кадров в Индии (г. Дели) прошли стажировки для 30 выпускников Президентской программы по экономической кооперации. Из Саратовской области прошел стажировку Станислав Коростелев, начальник отдела ПАО «Ростелеком», выпускник 2023/2024 учебного года.

За 28-летнюю историю Президентской программы стажировки в Индии реализуются впервые. Программа стажировки была сфокусирована на решении двух ключевых задач: укреплении торгово-экономических связей между Россией и Индией и отработке практических механизмов для вывода российских компаний на динамично развивающийся индийский рынок.

В течение недели выпускники Президентской программы в группе посетили ведущие индийские компании и государственные институты развития: Торгово-промышленную палату Российской Федерации в Индии, Федерацию индийских торгово-промышленных палат FICCI, особую экономическую зону Нойды, производителей и поставщиков, логистическо-складские комплексы. Также для каждого участника было организовано по одному визиту в индийскую компанию для проведения индивидуальных переговоров о сотрудничестве.

Кроме того, в первый и последний день программ стажировок были проведены биржи контактов, в рамках которых участники получили возможность провести серию переговоров с потенциальными индийскими партнерами из различных отраслей и обсудить экспортно-импортное сотрудничество.

Завершились программы подведением итогов и торжественным вручением сертификатов участникам.

Стажировка предоставила российским управленцам уникальную возможность изучить индийский рынок изнутри, установить прямые контакты с ключевыми игроками и наметить конкретные шаги для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества между двумя странами.

Участники стажировки продолжат проведение переговоров с индийскими компаниями о поставках оборудования, производственных линий, сырья, а также экспорта на рынок Индии высокотехнологичных продуктов.

