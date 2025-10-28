28 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
17:19 | 28 октября
Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»
17:00 | 28 октября
Саратовец прошел стажировку в Индии в рамках Президентской программы
16:30 | 28 октября
Кадет из Саратова стал призером всероссийского конкурса «Молодые стратеги России»
15:03 | 28 октября
Кадровые центры Саратовской области помогли трудоустроиться 238 выпускникам вузов с начала года
14:00 | 28 октября
Фестиваль творчества «Гагарин» стартует в Саратовской области
13:30 | 28 октября
Работу по открытости бюджетных данных Саратовской области отметили на федеральном уровне
12:30 | 28 октября
Школьники Саратовской области принимают участие в профпробах и посещают промышленные экскурсии
11:30 | 28 октября
В Саратовской области 30 работников культуры получили финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей каждый
10:00 | 28 октября
В Саратове определили сильнейших в оказании первой помощи
09:00 | 28 октября
В Саратове определят самых одаренных юных театральных артистов
Кадет из Саратова стал призером всероссийского конкурса «Молодые стратеги России»

Кадет из Саратова стал призером всероссийского конкурса «Молодые стратеги России»


В Санкт-Петербурге состоялся VI Всероссийский конкурс «Молодые стратеги России». Мероприятие было организовано для молодых граждан, предлагающих проекты развития городских и муниципальных образований. Участники представляли собственные инициативы и стратегические разработки, направленные на социально-экономическое развитие территорий.

Кадет 71 учебного взвода школы № 2 им. В.В. Талалихина Роман Крылов представил на конкурсе проект под названием «Я – продюсер, архитектор и стратег моего города». Работа была посвящена вопросам территориального планирования и развития городской среды. По итогам конкурсного отбора проект был отмечен дипломом третьей степени.