Кадровые центры Саратовской области помогли трудоустроиться 238 выпускникам вузов с начала года

С начала 2025 года кадровые центры Саратовской области помогли трудоустроиться 238 выпускникам высших учебных заведений. Этот показатель на 23,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.«На старте карьеры выпускники могут получить комплексную поддержку от кадровых консультантов. С каждым соискателем проводится индивидуальная работа: помощь в составлении резюме, подбор подходящих вакансий и подготовка к собеседованиям. Такая поддержка очень важна – первая работа это всегда волнительное и ответственное решение», - прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Михайлова.Кроме того, значительную роль в успешном трудоустройстве молодежи играют мероприятия кадровых центров, организованные специально для студентов и выпускников. Среди них – профтуры на предприятия, профориентационные лекции, открытые отборы и ярмарки вакансий. С начала года участниками таких активностей стали более 2,8 тысячи студентов колледжей и вузов региона.