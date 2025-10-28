28 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
17:19 | 28 октября
Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»
17:00 | 28 октября
Саратовец прошел стажировку в Индии в рамках Президентской программы
16:30 | 28 октября
Кадет из Саратова стал призером всероссийского конкурса «Молодые стратеги России»
15:03 | 28 октября
Кадровые центры Саратовской области помогли трудоустроиться 238 выпускникам вузов с начала года
14:00 | 28 октября
Фестиваль творчества «Гагарин» стартует в Саратовской области
13:30 | 28 октября
Работу по открытости бюджетных данных Саратовской области отметили на федеральном уровне
12:30 | 28 октября
Школьники Саратовской области принимают участие в профпробах и посещают промышленные экскурсии
11:30 | 28 октября
В Саратовской области 30 работников культуры получили финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей каждый
10:00 | 28 октября
В Саратове определили сильнейших в оказании первой помощи
09:00 | 28 октября
В Саратове определят самых одаренных юных театральных артистов
Кадровые центры Саратовской области помогли трудоустроиться 238 выпускникам вузов с начала года

Новости
Кадровые центры Саратовской области помогли трудоустроиться 238 выпускникам вузов с начала года


С начала 2025 года кадровые центры Саратовской области помогли трудоустроиться 238 выпускникам высших учебных заведений. Этот показатель на 23,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

«На старте карьеры выпускники могут получить комплексную поддержку от кадровых консультантов. С каждым соискателем проводится индивидуальная работа: помощь в составлении резюме, подбор подходящих вакансий и подготовка к собеседованиям. Такая поддержка очень важна – первая работа это всегда волнительное и ответственное решение», - прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Михайлова.

Кроме того, значительную роль в успешном трудоустройстве молодежи играют мероприятия кадровых центров, организованные специально для студентов и выпускников. Среди них – профтуры на предприятия, профориентационные лекции, открытые отборы и ярмарки вакансий. С начала года участниками таких активностей стали более 2,8 тысячи студентов колледжей и вузов региона.