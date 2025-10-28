Фестиваль творчества «Гагарин» стартует в Саратовской области
В 2025 году в регионе впервые пройдет фестиваль творчества работающей молодежи «Гагарин». Мероприятие, организованное Саратовской областной организацией «Российский Союз Молодежи» при поддержке Правительства Саратовской области, нацелено на поддержку и развитие творческого потенциала молодых специалистов.
Фестиваль включает пять конкурсных направлений: музыкальное искусство, хореография, театральное искусство, оригинальный жанр и медиа искусство. Предусмотрена образовательная программа.
К участию приглашаются сотрудники организаций и предприятий (18-35 лет) со стажем работы от 5 месяцев.
Этапы проведения: заочный (3-10 ноября) и очный (17-30 ноября) в 5 муниципальных образованиях.
Победители будут отмечены дипломами и призами. Главная награда – Гран-при фестиваля.
Регистрация открыта до 9 ноября по ссылкам:
• Индивидуальные заявки: vk.cc/cQDMzD
• Групповые заявки: vk.cc/cQDMJe