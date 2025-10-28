28 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
17:19 | 28 октября
Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»
17:00 | 28 октября
Саратовец прошел стажировку в Индии в рамках Президентской программы
16:30 | 28 октября
Кадет из Саратова стал призером всероссийского конкурса «Молодые стратеги России»
15:03 | 28 октября
Кадровые центры Саратовской области помогли трудоустроиться 238 выпускникам вузов с начала года
14:00 | 28 октября
Фестиваль творчества «Гагарин» стартует в Саратовской области
13:30 | 28 октября
Работу по открытости бюджетных данных Саратовской области отметили на федеральном уровне
12:30 | 28 октября
Школьники Саратовской области принимают участие в профпробах и посещают промышленные экскурсии
11:30 | 28 октября
В Саратовской области 30 работников культуры получили финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей каждый
10:00 | 28 октября
В Саратове определили сильнейших в оказании первой помощи
09:00 | 28 октября
В Саратове определят самых одаренных юных театральных артистов
В 2025 году в регионе впервые пройдет фестиваль творчества работающей молодежи «Гагарин». Мероприятие, организованное Саратовской областной организацией «Российский Союз Молодежи» при поддержке Правительства Саратовской области, нацелено на поддержку и развитие творческого потенциала молодых специалистов.

Фестиваль включает пять конкурсных направлений: музыкальное искусство, хореография, театральное искусство, оригинальный жанр и медиа искусство. Предусмотрена образовательная программа.

К участию приглашаются сотрудники организаций и предприятий (18-35 лет) со стажем работы от 5 месяцев.

Этапы проведения: заочный (3-10 ноября) и очный (17-30 ноября) в 5 муниципальных образованиях.

Победители будут отмечены дипломами и призами. Главная награда – Гран-при фестиваля.

Регистрация открыта до 9 ноября по ссылкам:

• Индивидуальные заявки: vk.cc/cQDMzD
• Групповые заявки: vk.cc/cQDMJe