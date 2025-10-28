Работу по открытости бюджетных данных Саратовской области отметили на федеральном уровне

просмотров: 92

Специалисты Научно-исследовательского финансового института (https://www.nifi.ru/ru/) Министерства финансов Российской Федерации отметили Саратовскую область за высокие показатели в рейтинге субъектов России по уровню открытости бюджетных данных за 2024 год. По его итогам регион вошел в тройку лидеров среди регионов Приволжского федерального округа.Министерство финансов Саратовской области следит за тем, чтобы размещаемая информация соответствовала потребностям и запросам жителей региона. Ведомство взаимодействует со всеми участниками бюджетного процесса при наполнении ресурса контентом и благодарит всех за проделанную работу.Отдельно оцениваются инновационные подходы регионов по представлению бюджетных данных. Опыт Саратовской области неоднократно использовался федеральными экспертами при формировании «Библиотеки лучшей практики».Результаты рейтинга отражают эффективность работы Правительства области в этой сфере. Статус региона с «очень высоким уровнем бюджетных данных» Саратовская область стабильно подтверждает с 2018 года. Министерство финансов области сохранит нацеленность на обеспечение прозрачности бюджета.