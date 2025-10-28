28 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
17:19 | 28 октября
Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»
17:00 | 28 октября
Саратовец прошел стажировку в Индии в рамках Президентской программы
16:30 | 28 октября
Кадет из Саратова стал призером всероссийского конкурса «Молодые стратеги России»
15:03 | 28 октября
Кадровые центры Саратовской области помогли трудоустроиться 238 выпускникам вузов с начала года
14:00 | 28 октября
Фестиваль творчества «Гагарин» стартует в Саратовской области
13:30 | 28 октября
Работу по открытости бюджетных данных Саратовской области отметили на федеральном уровне
12:30 | 28 октября
Школьники Саратовской области принимают участие в профпробах и посещают промышленные экскурсии
11:30 | 28 октября
В Саратовской области 30 работников культуры получили финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей каждый
10:00 | 28 октября
В Саратове определили сильнейших в оказании первой помощи
09:00 | 28 октября
В Саратове определят самых одаренных юных театральных артистов
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Школьники Саратовской области принимают участие в профпробах и посещают промышленные экскурсии

Новости
Школьники Саратовской области принимают участие в профпробах и посещают промышленные экскурсии


Профориентационные мероприятия организованы для школьников 6-11 классов Саратовской области в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее». С 2025 года он реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта Президента Владимира Путина «Молодёжь и дети».

До конца текущего года более 2300 обучающихся общеобразовательных организаций региона примут участие в профессиональных пробах. Они проходят по самым востребованным в Саратовской области профессиям, среди которых рабочие и инженерные специальности, профессии сферы образования и здравоохранения.

Всего для ребят подготовлено 75 программ профессиональных проб, созданных в соответствии с кадровым прогнозом до 2029 года, сформированным министерством труда и социальной защиты Саратовской области. Профпробы проходят на базе детского технопарка и мобильного технопарка «Кванториум», а также на 14-ти площадках системы СПО (колледжи и техникумы).

Промышленные экскурсии до конца года также посетят более 2300 школьников 6-11 классов. Возможности познакомиться со спецификой работы предоставляют ведущие предприятия региона.

«Такие форматы позволяют участникам масштабной государственной программы ранней профориентации не только познакомиться с профессиями «в теории», но и «примерить» на себя конкретную специальность. Секреты профессионального мастерства школьникам передают опытные специалисты, мастера своего дела и педагоги», — рассказали в областном центре по профориентационной работе Саратовского областного института развития образования.