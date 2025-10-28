Школьники Саратовской области принимают участие в профпробах и посещают промышленные экскурсии

просмотров: 96

Профориентационные мероприятия организованы для школьников 6-11 классов Саратовской области в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее». С 2025 года он реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта Президента Владимира Путина «Молодёжь и дети».До конца текущего года более 2300 обучающихся общеобразовательных организаций региона примут участие в профессиональных пробах. Они проходят по самым востребованным в Саратовской области профессиям, среди которых рабочие и инженерные специальности, профессии сферы образования и здравоохранения.Всего для ребят подготовлено 75 программ профессиональных проб, созданных в соответствии с кадровым прогнозом до 2029 года, сформированным министерством труда и социальной защиты Саратовской области. Профпробы проходят на базе детского технопарка и мобильного технопарка «Кванториум», а также на 14-ти площадках системы СПО (колледжи и техникумы).Промышленные экскурсии до конца года также посетят более 2300 школьников 6-11 классов. Возможности познакомиться со спецификой работы предоставляют ведущие предприятия региона.«Такие форматы позволяют участникам масштабной государственной программы ранней профориентации не только познакомиться с профессиями «в теории», но и «примерить» на себя конкретную специальность. Секреты профессионального мастерства школьникам передают опытные специалисты, мастера своего дела и педагоги», — рассказали в областном центре по профориентационной работе Саратовского областного института развития образования.