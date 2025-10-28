28 октября 2025 ВТОРНИК
10:00 | 28 октября
В Саратове определили сильнейших в оказании первой помощи
09:00 | 28 октября
В Саратове определят самых одаренных юных театральных артистов
17:30 | 27 октября
Красноармейские «серебряные» волонтеры передали бойцам 8 тысяч окопных свечей и 443 антидроновых одеяла
17:00 | 27 октября
Географический фестиваль в Пугачеве объединил народы Поволжья
16:00 | 27 октября
В Саратове при поддержке Фонда президентских грантов прошел конкурс вожатского мастерства
15:03 | 27 октября
Региональный патриотический форум «Zа СВОих» прошел в Саратовской области
14:30 | 27 октября
От рядового до капитана прошел путь депутат районного собрания Дергачевского района
14:00 | 27 октября
В Базарно-Карабулакском районе высадят 400 тысяч сосен
13:40 | 27 октября
В Вольском педагогическом колледже планируется открытие новых специальностей
13:00 | 27 октября
Из Пугачевского района на передовую отправили «Бабушкины гостинцы»
В школе №7 г. Саратова состоялся региональный чемпионат по оказанию первой помощи, в котором приняли участие более 200 школьников и студентов области.

Участники прошли серию практических испытаний, включавших сердечно-легочную реанимацию и моделирование экстренных ситуаций «Люстра» и «Самокатчик». Для повышения реалистичности условий были задействованы актеры и создана стрессовая атмосфера. Дополнительно специалисты МЧС провели мастер-класс по оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях..

По итогам соревнований среди школьников лучшей стала команда «Пульс» из Лысогорского района, среди студентов колледжей — «Вектор» Саратовского архитектурно-строительного колледжа, в вузовской группе первое место заняла команда Саратовского университета им. В.И. Разумовского. Победители представят регион на Всероссийском этапе в Саранске с 13 по 17 ноября.