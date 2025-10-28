В Саратове определили сильнейших в оказании первой помощи

просмотров: 51

В школе №7 г. Саратова состоялся региональный чемпионат по оказанию первой помощи, в котором приняли участие более 200 школьников и студентов области.Участники прошли серию практических испытаний, включавших сердечно-легочную реанимацию и моделирование экстренных ситуаций «Люстра» и «Самокатчик». Для повышения реалистичности условий были задействованы актеры и создана стрессовая атмосфера. Дополнительно специалисты МЧС провели мастер-класс по оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях..По итогам соревнований среди школьников лучшей стала команда «Пульс» из Лысогорского района, среди студентов колледжей — «Вектор» Саратовского архитектурно-строительного колледжа, в вузовской группе первое место заняла команда Саратовского университета им. В.И. Разумовского. Победители представят регион на Всероссийском этапе в Саранске с 13 по 17 ноября.