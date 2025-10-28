28 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
17:30 | 27 октября
Красноармейские «серебряные» волонтеры передали бойцам 8 тысяч окопных свечей и 443 антидроновых одеяла
17:00 | 27 октября
Географический фестиваль в Пугачеве объединил народы Поволжья
16:00 | 27 октября
В Саратове при поддержке Фонда президентских грантов прошел конкурс вожатского мастерства
15:03 | 27 октября
Региональный патриотический форум «Zа СВОих» прошел в Саратовской области
14:30 | 27 октября
От рядового до капитана прошел путь депутат районного собрания Дергачевского района
14:00 | 27 октября
В Базарно-Карабулакском районе высадят 400 тысяч сосен
13:40 | 27 октября
В Вольском педагогическом колледже планируется открытие новых специальностей
13:00 | 27 октября
Из Пугачевского района на передовую отправили «Бабушкины гостинцы»
12:00 | 27 октября
От героев прошлого до ораторского мастерства: лекторы Общества «Знание» помогают саратовской молодежи раскрывать потенциал
11:30 | 27 октября
Элементы здания магазина купцов Просянкиных в Петровске стали предметом охраны
Красноармейские «серебряные» волонтеры передали бойцам 8 тысяч окопных свечей и 443 антидроновых одеяла

«Серебряные» волонтеры комплексного центра социального обслуживания населения Красноармейского района и получатели социальных услуг продолжают активно оказывать помощь защитникам, находящимся в зоне специальной военной операции.

С начала СВО рукодельницы передали на передовую более 8 тысяч окопных свечей, более 150 маскировочных сетей, 10 костюмов «Леший», более 3 тысяч вязаных носков, более 5 тысяч комплектов нижнего белья, 500 подушек-косточек, более 400 коробок гигиенических средств, 443 антидроновых одеяла, 182 пончо с защитой от тепловизоров, более 5 тысяч банок домашней консервации, 1 тысячу банок каши, более 500 кг капусты, 100 кг меда, по 1 тысяче килограммов выпечки и сухофруктов.

«Каждый вклад наших волонтеров и подопечных – это не просто помощь, это поддержка и забота о тех, кто защищает нас и Россию», – рассказали специалисты комплексного центра.