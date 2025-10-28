Красноармейские «серебряные» волонтеры передали бойцам 8 тысяч окопных свечей и 443 антидроновых одеяла

просмотров: 151

«Серебряные» волонтеры комплексного центра социального обслуживания населения Красноармейского района и получатели социальных услуг продолжают активно оказывать помощь защитникам, находящимся в зоне специальной военной операции.С начала СВО рукодельницы передали на передовую более 8 тысяч окопных свечей, более 150 маскировочных сетей, 10 костюмов «Леший», более 3 тысяч вязаных носков, более 5 тысяч комплектов нижнего белья, 500 подушек-косточек, более 400 коробок гигиенических средств, 443 антидроновых одеяла, 182 пончо с защитой от тепловизоров, более 5 тысяч банок домашней консервации, 1 тысячу банок каши, более 500 кг капусты, 100 кг меда, по 1 тысяче килограммов выпечки и сухофруктов.«Каждый вклад наших волонтеров и подопечных – это не просто помощь, это поддержка и забота о тех, кто защищает нас и Россию», – рассказали специалисты комплексного центра.