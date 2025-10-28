28 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
17:30 | 27 октября
Красноармейские «серебряные» волонтеры передали бойцам 8 тысяч окопных свечей и 443 антидроновых одеяла
17:00 | 27 октября
Географический фестиваль в Пугачеве объединил народы Поволжья
16:00 | 27 октября
В Саратове при поддержке Фонда президентских грантов прошел конкурс вожатского мастерства
15:03 | 27 октября
Региональный патриотический форум «Zа СВОих» прошел в Саратовской области
14:30 | 27 октября
От рядового до капитана прошел путь депутат районного собрания Дергачевского района
14:00 | 27 октября
В Базарно-Карабулакском районе высадят 400 тысяч сосен
13:40 | 27 октября
В Вольском педагогическом колледже планируется открытие новых специальностей
13:00 | 27 октября
Из Пугачевского района на передовую отправили «Бабушкины гостинцы»
12:00 | 27 октября
От героев прошлого до ораторского мастерства: лекторы Общества «Знание» помогают саратовской молодежи раскрывать потенциал
11:30 | 27 октября
Элементы здания магазина купцов Просянкиных в Петровске стали предметом охраны
Географический фестиваль в Пугачеве объединил народы Поволжья

Новости
Географический фестиваль в Пугачеве объединил народы Поволжья


В Пугачеве состоялся шестой межмуниципальный географический фестиваль «Народы Поволжья», приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню народного единства.

В этом году фестиваль объединил 11 команд общеобразовательных учреждений региона, представляющих русскую, белорусскую, татарскую, армянскую, казахскую, чеченскую национальности, финно-угорские народы и немцев Поволжья из Пугачевского, Балаковского, Ивантеевского, Краснопартизанского районов, а также города Саратова.

Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко отметил:

- Такие инициативы доказывают, что наше главное богатство — это люди, и сила нашей страны — в единстве. Особенно ценно, что в одном зале, на одной сцене собрались представители самых разных национальностей. Фестиваль стирает границы, и мы видим, что всех нас очень многое объединяет. Отдельные слова благодарности организаторам, которые сделали площадку фестиваля пространством дружбы и взаимопонимания между разными народами, культурами и поколениями людей. Уверен, что фестиваль и впредь будет объединять под своим крылом всё больше друзей!

Благодарственными письмами министерства внутренней политики и общественных отношений области за личный вклад в сохранение и развитие культуры народов России на территории Саратовской области были отмечены главные организаторы мероприятия - педагоги и сотрудники школы №13 г. Пугачева, а также коллектив Культурно-досугового центра района.