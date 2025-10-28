Географический фестиваль в Пугачеве объединил народы Поволжья

просмотров: 146

В Пугачеве состоялся шестой межмуниципальный географический фестиваль «Народы Поволжья», приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню народного единства.В этом году фестиваль объединил 11 команд общеобразовательных учреждений региона, представляющих русскую, белорусскую, татарскую, армянскую, казахскую, чеченскую национальности, финно-угорские народы и немцев Поволжья из Пугачевского, Балаковского, Ивантеевского, Краснопартизанского районов, а также города Саратова.Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко отметил:- Такие инициативы доказывают, что наше главное богатство — это люди, и сила нашей страны — в единстве. Особенно ценно, что в одном зале, на одной сцене собрались представители самых разных национальностей. Фестиваль стирает границы, и мы видим, что всех нас очень многое объединяет. Отдельные слова благодарности организаторам, которые сделали площадку фестиваля пространством дружбы и взаимопонимания между разными народами, культурами и поколениями людей. Уверен, что фестиваль и впредь будет объединять под своим крылом всё больше друзей!Благодарственными письмами министерства внутренней политики и общественных отношений области за личный вклад в сохранение и развитие культуры народов России на территории Саратовской области были отмечены главные организаторы мероприятия - педагоги и сотрудники школы №13 г. Пугачева, а также коллектив Культурно-досугового центра района.