В Саратове при поддержке Фонда президентских грантов прошел конкурс вожатского мастерства

просмотров: 164

Очный этап регионального конкурса вожатского и педагогического мастерства «Вдохновляй» прошел в Саратове 22-23 октября. Организатором мероприятия выступило региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» при поддержке Фонда президентских грантов.На протяжении двух дней для участников были проведены мастер-классы по организации мероприятий для детей в организациях детского отдыха и оздоровления, встречи с опытными педагогами и вожатыми, лекции о личностном росте, вожатском мастерстве. По итогам первого дня конкурса были определены 10 финалистов, которые разработали и представили экспертной комиссии программу смены в детском оздоровительном лагере. В финале лучшие участники провели образовательное занятие, посвященное теме профессиональной ориентации старшеклассников.На церемонии награждения победителей, которая прошла на площадке Саратовского государственного университета, проректор по молодежной политике и воспитательной работе СГУ Антон Головченко отметил важность и значимость конкурса, отметив, что он стал одним из ключевых событий для молодых вожатых и обучающихся на педагогических специальностях нашего региона.- Выражаю благодарность всем, кто принял участие в этом значимом мероприятии. За два дня мы стали свидетелями высокого уровня педагогического мастерства, творческого подхода и искреннего стремления работать с детьми и молодежью. Надеюсь, полученный опыт станет прочной основой для вашей работы и вдохновит на новые свершения, - подчеркнул Антон Головченко.Победителем регионального конкурса вожатского и педагогического мастерства «Вдохновляй» стала студентка Саратовского областного педагогического колледжа Дарья Преснякова. Звания лауреатов конкурса удостоены Ярослава Логинова (Саратовский государственный университет), Анастасия Фазлыева (Вольский педагогический колледж), Александрия Горбачева (Саратовский государственный университет).