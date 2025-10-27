Региональный патриотический форум «Zа СВОих» прошел в Саратовской области

просмотров: 53

В Саратовской области состоялся региональный патриотический форум «Zа СВОих», объединивший представителей молодежных организаций, образовательных учреждений и общественных объединений. Мероприятие открылось пленарным заседанием на тему «Патриотизм сегодня: больше, чем просто слова», в рамках которого с докладом выступил заместитель министра образования региона Михаил Попов. Он акцентировал важность системной работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.В рамках форума прошла стратегическая сессия, посвященная вопросам формирования гражданской позиции у молодежи. В дискуссии приняли участие атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Фетисов, руководитель регионального штаба акции #МЫВМЕСТЕ Андрей Одинцов, главный редактор сайта «Книга памяти Саратовской области» Елена Поздеева и представитель «Движения Первых» Сергей Котлячков. Эксперты обсудили методики патриотической работы в современных условиях.«Такие встречи крайне важны — они позволяют нам вместе с активной молодёжью, педагогами и общественниками выстроить живую, настоящую систему патриотического воспитания. Важно, что мы говорим не об абстрактных понятиях, а о конкретных делах — о том, как донести до сердец наших детей любовь к Родине, как научить их на примерах настоящих героев. Уверен, что идеи, рождённые здесь, получат реальное воплощение в наших школах и молодёжных объединениях»,- поделился заместитель министра Михаил Попов