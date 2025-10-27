27 октября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
15:03 | 27 октября
Региональный патриотический форум «Zа СВОих» прошел в Саратовской области
14:30 | 27 октября
От рядового до капитана прошел путь депутат районного собрания Дергачевского района
14:00 | 27 октября
В Базарно-Карабулакском районе высадят 400 тысяч сосен
13:40 | 27 октября
В Вольском педагогическом колледже планируется открытие новых специальностей
13:00 | 27 октября
Из Пугачевского района на передовую отправили «Бабушкины гостинцы»
12:00 | 27 октября
От героев прошлого до ораторского мастерства: лекторы Общества «Знание» помогают саратовской молодежи раскрывать потенциал
11:30 | 27 октября
Элементы здания магазина купцов Просянкиных в Петровске стали предметом охраны
10:30 | 27 октября
Изготовление ватной игрушки осваивали мастерицы центра соцобслуживания Калининского района
10:00 | 27 октября
Школы и педагоги Саратовской области поборются за победу в конкурсах библиотечных практик Общества «Знание»
09:43 | 27 октября
В Базарно-Карабулакском районе для старших утро начинается с бодрящей разминки
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Региональный патриотический форум «Zа СВОих» прошел в Саратовской области

Новости
Региональный патриотический форум «Zа СВОих» прошел в Саратовской области


В Саратовской области состоялся региональный патриотический форум «Zа СВОих», объединивший представителей молодежных организаций, образовательных учреждений и общественных объединений. Мероприятие открылось пленарным заседанием на тему «Патриотизм сегодня: больше, чем просто слова», в рамках которого с докладом выступил заместитель министра образования региона Михаил Попов. Он акцентировал важность системной работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

В рамках форума прошла стратегическая сессия, посвященная вопросам формирования гражданской позиции у молодежи. В дискуссии приняли участие атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Фетисов, руководитель регионального штаба акции #МЫВМЕСТЕ Андрей Одинцов, главный редактор сайта «Книга памяти Саратовской области» Елена Поздеева и представитель «Движения Первых» Сергей Котлячков. Эксперты обсудили методики патриотической работы в современных условиях.

«Такие встречи крайне важны — они позволяют нам вместе с активной молодёжью, педагогами и общественниками выстроить живую, настоящую систему патриотического воспитания. Важно, что мы говорим не об абстрактных понятиях, а о конкретных делах — о том, как донести до сердец наших детей любовь к Родине, как научить их на примерах настоящих героев. Уверен, что идеи, рождённые здесь, получат реальное воплощение в наших школах и молодёжных объединениях»,- поделился заместитель министра Михаил Попов