От рядового до капитана прошел путь депутат районного собрания Дергачевского района

просмотров: 65

Капитан Алексей Жакбалиев, депутат районного собрания, председатель правления Дергачевского районного отделения «Боевого братства» одним из первых в районе ушел добровольцем на СВО.Он начал службу рядовым водителем. За три года благодаря мужеству, проявленному героизму, личным морально-деловым качествам дослужился до присвоения офицерского звания и был назначен командиром подразделения.Даже прибыв в отпуск, Алексей Салимович не перестал заниматься делами – он встречался с молодежью на Уроках мужества и Разговорах о важном, с представителями власти, ветеранами и общественниками Дергачевского района.Алексей Жакбалиев награжден знаком отличия «Святого Георгия» IV степени и двумя медалями «За Отвагу», Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За мужество и героизм».