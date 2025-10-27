27 октября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
15:03 | 27 октября
Региональный патриотический форум «Zа СВОих» прошел в Саратовской области
14:30 | 27 октября
От рядового до капитана прошел путь депутат районного собрания Дергачевского района
14:00 | 27 октября
В Базарно-Карабулакском районе высадят 400 тысяч сосен
13:40 | 27 октября
В Вольском педагогическом колледже планируется открытие новых специальностей
13:00 | 27 октября
Из Пугачевского района на передовую отправили «Бабушкины гостинцы»
12:00 | 27 октября
От героев прошлого до ораторского мастерства: лекторы Общества «Знание» помогают саратовской молодежи раскрывать потенциал
11:30 | 27 октября
Элементы здания магазина купцов Просянкиных в Петровске стали предметом охраны
10:30 | 27 октября
Изготовление ватной игрушки осваивали мастерицы центра соцобслуживания Калининского района
10:00 | 27 октября
Школы и педагоги Саратовской области поборются за победу в конкурсах библиотечных практик Общества «Знание»
09:43 | 27 октября
В Базарно-Карабулакском районе для старших утро начинается с бодрящей разминки
От рядового до капитана прошел путь депутат районного собрания Дергачевского района

Капитан Алексей Жакбалиев, депутат районного собрания, председатель правления Дергачевского районного отделения «Боевого братства» одним из первых в районе ушел добровольцем на СВО.

Он начал службу рядовым водителем. За три года благодаря мужеству, проявленному героизму, личным морально-деловым качествам дослужился до присвоения офицерского звания и был назначен командиром подразделения.

Даже прибыв в отпуск, Алексей Салимович не перестал заниматься делами – он встречался с молодежью на Уроках мужества и Разговорах о важном, с представителями власти, ветеранами и общественниками Дергачевского района.

Алексей Жакбалиев награжден знаком отличия «Святого Георгия» IV степени и двумя медалями «За Отвагу», Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За мужество и героизм».