В Вольском педагогическом колледже планируется открытие новых специальностей

просмотров: 76

Вольский педагогический колледж имени Ф.И. Панфёрова сегодня отмечает знаменательную дату — 150-летие со дня основания. За последние три года подготовлено более 600 учителей при стабильном контингенте около 950 студентов ежегодно.Особого признания заслуживает активное участие колледжа в федеральной программе «Профессионалитет» национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети», благодаря которому учреждение не просто выполняет поставленные задачи, а задает новые стандарты качества педагогического образования.В новом учебном году планируется открытие новых актуальных специальностей — «Коррекционная педагогика в начальном образовании», которая направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями и умениями в области коррекционной педагогики и психологии и «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем», особенно актуальная во времена развития цифровых технологий.В инфраструктурном развитии колледж также развивается: планируется оснащение учебных мастерских современным оборудованием и капитальный ремонт общежития.