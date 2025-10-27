27 октября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
15:03 | 27 октября
Региональный патриотический форум «Zа СВОих» прошел в Саратовской области
14:30 | 27 октября
От рядового до капитана прошел путь депутат районного собрания Дергачевского района
14:00 | 27 октября
В Базарно-Карабулакском районе высадят 400 тысяч сосен
13:40 | 27 октября
В Вольском педагогическом колледже планируется открытие новых специальностей
13:00 | 27 октября
Из Пугачевского района на передовую отправили «Бабушкины гостинцы»
12:00 | 27 октября
От героев прошлого до ораторского мастерства: лекторы Общества «Знание» помогают саратовской молодежи раскрывать потенциал
11:30 | 27 октября
Элементы здания магазина купцов Просянкиных в Петровске стали предметом охраны
10:30 | 27 октября
Изготовление ватной игрушки осваивали мастерицы центра соцобслуживания Калининского района
10:00 | 27 октября
Школы и педагоги Саратовской области поборются за победу в конкурсах библиотечных практик Общества «Знание»
09:43 | 27 октября
В Базарно-Карабулакском районе для старших утро начинается с бодрящей разминки
Вольский педагогический колледж имени Ф.И. Панфёрова сегодня отмечает знаменательную дату — 150-летие со дня основания. За последние три года подготовлено более 600 учителей при стабильном контингенте около 950 студентов ежегодно.

Особого признания заслуживает активное участие колледжа в федеральной программе «Профессионалитет» национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети», благодаря которому учреждение не просто выполняет поставленные задачи, а задает новые стандарты качества педагогического образования.

В новом учебном году планируется открытие новых актуальных специальностей — «Коррекционная педагогика в начальном образовании», которая направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями и умениями в области коррекционной педагогики и психологии и «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем», особенно актуальная во времена развития цифровых технологий.

В инфраструктурном развитии колледж также развивается: планируется оснащение учебных мастерских современным оборудованием и капитальный ремонт общежития.