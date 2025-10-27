В Базарно-Карабулакском районе высадят 400 тысяч сосен
Осенью на территории Базарно-Карабулакского лесничества новым лесом засадят 100 гектаров.
Работы по лесовосстановлению проведет Саратовская межрайонная лесосеменная станция на площади 2,1 гектаров, а по лесоразведению высадят лес на площади 98,7 га силами Черкасского лесхоза.
Объем высадки составит 4 тысячи штук сеянцев сосны обыкновенной на один гектар площади территории.
Почти половина плана по посадке в Базарно-Карабулакском районе уже выполнена.
Всего осенью текущего года леса области увеличатся на
970,6 гектаров. Посадки ведутся практически по всех лесничествах области. Работы завершат к 15 ноября.
Лесовосстановление в регионе проводится в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие».