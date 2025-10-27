Из Пугачевского района на передовую отправили «Бабушкины гостинцы»

просмотров: 87

В комплексном центре социального обслуживания населения Пугачевского района прошла акция «Бабушкины гостинцы». Инициаторами и активными участниками выступили «серебряные» волонтеры и сотрудники учреждения.Для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, собрали посылки с домашней консервацией, сладостями и теплыми носками, связанными специально для защитников.«Каждая посылка – это частичка нашей заботы и поддержки. Это безмолвное «спасибо» и напоминание нашим бойцам, что их ждут и любят», – рассказали старшие.Напомним, деятельность «серебряных» волонтеров стала доступной для получателей социальных услуг Саратовской области и поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.