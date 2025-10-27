27 октября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
15:03 | 27 октября
Региональный патриотический форум «Zа СВОих» прошел в Саратовской области
14:30 | 27 октября
От рядового до капитана прошел путь депутат районного собрания Дергачевского района
14:00 | 27 октября
В Базарно-Карабулакском районе высадят 400 тысяч сосен
13:40 | 27 октября
В Вольском педагогическом колледже планируется открытие новых специальностей
13:00 | 27 октября
Из Пугачевского района на передовую отправили «Бабушкины гостинцы»
12:00 | 27 октября
От героев прошлого до ораторского мастерства: лекторы Общества «Знание» помогают саратовской молодежи раскрывать потенциал
11:30 | 27 октября
Элементы здания магазина купцов Просянкиных в Петровске стали предметом охраны
10:30 | 27 октября
Изготовление ватной игрушки осваивали мастерицы центра соцобслуживания Калининского района
10:00 | 27 октября
Школы и педагоги Саратовской области поборются за победу в конкурсах библиотечных практик Общества «Знание»
09:43 | 27 октября
В Базарно-Карабулакском районе для старших утро начинается с бодрящей разминки
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Из Пугачевского района на передовую отправили «Бабушкины гостинцы»

Новости
Из Пугачевского района на передовую отправили «Бабушкины гостинцы»


В комплексном центре социального обслуживания населения Пугачевского района прошла акция «Бабушкины гостинцы». Инициаторами и активными участниками выступили «серебряные» волонтеры и сотрудники учреждения.

Для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, собрали посылки с домашней консервацией, сладостями и теплыми носками, связанными специально для защитников.

«Каждая посылка – это частичка нашей заботы и поддержки. Это безмолвное «спасибо» и напоминание нашим бойцам, что их ждут и любят», – рассказали старшие.

Напомним, деятельность «серебряных» волонтеров стала доступной для получателей социальных услуг Саратовской области и поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.