От героев прошлого до ораторского мастерства: лекторы Общества «Знание» помогают саратовской молодежи раскрывать потенциал

В новом учебном году на площадке Поволжского кооперативного института РУК стартовал цикл просветительских мероприятий Российского общества «Знание». Всего с начала года в них приняли участие порядка 500 студентов и преподавателей вуза.Лекторы Общества «Знание» рассказали о развитии личностных и профессиональных качеств. Рассматривались методы повышения креативности и совершенствования навыков публичных выступлений. Отдельное внимание они уделили вопросам патриотического воспитания: обсуждались примеры героизма в истории России, природа современных информационных угроз, а также состоялась встреча с участником специальной военной операции, поделившимся личным опытом.Так, председатель комитета по образованию и культуре Саратовской областной Думы Юлия Литневская рассказала о доблести и бесстрашии героев прошлого и настоящего. Она обратила внимание на связь между солдатами Первой мировой войны и современными защитниками Отечества. На примере героя Первой мировой войны, казака Козьмы Крючкова, показаны образцы личной доблести. Лектор провела прямую параллель с современными защитниками Отечества, называя имена таких героев, как Нурмагомед Гаджимагомедов, Александр Мальцев и Игорь Ляпунов. Подробно описала подвиг Дмитрия Вострикова, который в марте 2022 года в ходе спецоперации участвовал в освобождении Мариуполя и спас 4500 мирных жителей, удерживаемых противником в кинотеатре.В рамках интерактивной лекции по ораторскому мастерству от артиста Саратовского театр кукол Теремок Антона Черепанова слушатели познакомились с ключевыми аспектами подготовки и проведения успешного выступления.«Ораторское мастерство — это не про красивые речи, это про ясность мысли, уверенность в себе и умение быть услышанным. Необходимо учиться говорить, чтобы не терять смысл в шуме, чтобы ваши идеи не тонули в потоке слов, а превращались в действия», — подчеркнул Антон Черепанов.Во время лекции «Гибкие навыки: развиваем креативность» от основателя Агентства цифрового контента, преподавателя СГУ им. Н.Г. Чернышевского Дианы Мусаевой слушатели узнали, что такое гибкие и твёрдые навыки. Лектор пояснила, что твёрдые навыки — это профессиональные умения, которым можно научиться в учебных заведениях или на курсах. В то же время гибкие навыки — это социальные и психологические качества, такие как креативность, находчивость и открытость новому, которые помогают эффективно работать в команде.В результате участники развили навыки генерации идей, улучшили способность адаптироваться к новым условиям и научились применять креативный подход в командной работе, что особенно важно в контексте синергии с искусственным интеллектом и профессионального роста.