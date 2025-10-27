Элементы здания магазина купцов Просянкиных в Петровске стали предметом охраны

просмотров: 98

Для памятника в Петровске комитетом культурного наследия утвержден предмет охраны. Специалисты установили уникальные особенности объекта культурного наследия регионального значения «Магазин мануфактурный». Он находится на улице Московской, 86. Теперь собственники дома обязаны оберегать и следить за сохранностью исторических элементов, указанных в приказе комитета.Особенностями эклектичного здания признаны его местоположение, габариты, решение фасадов, материал. В предмет охраны вошли оконные проемы и их обрамление плоскими наличниками с клинчатой перемычкой и без нее, профилированные сандрики и лопатки в простенках, а также межэтажный и подоконный карнизы, венчающий карниз с дентикулами и парными кронштейнами. Кроме того, уникальными особенностями строения являются аттики на крыше, они декорированы филенкой и дентикулами, столбиками с четырехгранным камнем.Согласно сведениям краеведов, здание построено в 1878 году, на первом этаже располагался мануфактурный магазин. Оно принадлежало купцам Просянкиным. Владельцы торговали зерном, мукой, мясом. В 1934 году здесь разместился театр, а во время Великой Отечественной войны в доме начал работу районный Дом культуры, который находится здесь и сейчас.