27 октября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
15:03 | 27 октября
Региональный патриотический форум «Zа СВОих» прошел в Саратовской области
14:30 | 27 октября
От рядового до капитана прошел путь депутат районного собрания Дергачевского района
14:00 | 27 октября
В Базарно-Карабулакском районе высадят 400 тысяч сосен
13:40 | 27 октября
В Вольском педагогическом колледже планируется открытие новых специальностей
13:00 | 27 октября
Из Пугачевского района на передовую отправили «Бабушкины гостинцы»
12:00 | 27 октября
От героев прошлого до ораторского мастерства: лекторы Общества «Знание» помогают саратовской молодежи раскрывать потенциал
11:30 | 27 октября
Элементы здания магазина купцов Просянкиных в Петровске стали предметом охраны
10:30 | 27 октября
Изготовление ватной игрушки осваивали мастерицы центра соцобслуживания Калининского района
10:00 | 27 октября
Школы и педагоги Саратовской области поборются за победу в конкурсах библиотечных практик Общества «Знание»
09:43 | 27 октября
В Базарно-Карабулакском районе для старших утро начинается с бодрящей разминки
Элементы здания магазина купцов Просянкиных в Петровске стали предметом охраны


Для памятника в Петровске комитетом культурного наследия утвержден предмет охраны. Специалисты установили уникальные особенности объекта культурного наследия регионального значения «Магазин мануфактурный». Он находится на улице Московской, 86. Теперь собственники дома обязаны оберегать и следить за сохранностью исторических элементов, указанных в приказе комитета.

Особенностями эклектичного здания признаны его местоположение, габариты, решение фасадов, материал. В предмет охраны вошли оконные проемы и их обрамление плоскими наличниками с клинчатой перемычкой и без нее, профилированные сандрики и лопатки в простенках, а также межэтажный и подоконный карнизы, венчающий карниз с дентикулами и парными кронштейнами. Кроме того, уникальными особенностями строения являются аттики на крыше, они декорированы филенкой и дентикулами, столбиками с четырехгранным камнем.

Согласно сведениям краеведов, здание построено в 1878 году, на первом этаже располагался мануфактурный магазин. Оно принадлежало купцам Просянкиным. Владельцы торговали зерном, мукой, мясом. В 1934 году здесь разместился театр, а во время Великой Отечественной войны в доме начал работу районный Дом культуры, который находится здесь и сейчас.