27 октября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
15:03 | 27 октября
Региональный патриотический форум «Zа СВОих» прошел в Саратовской области
14:30 | 27 октября
От рядового до капитана прошел путь депутат районного собрания Дергачевского района
14:00 | 27 октября
В Базарно-Карабулакском районе высадят 400 тысяч сосен
13:40 | 27 октября
В Вольском педагогическом колледже планируется открытие новых специальностей
13:00 | 27 октября
Из Пугачевского района на передовую отправили «Бабушкины гостинцы»
12:00 | 27 октября
От героев прошлого до ораторского мастерства: лекторы Общества «Знание» помогают саратовской молодежи раскрывать потенциал
11:30 | 27 октября
Элементы здания магазина купцов Просянкиных в Петровске стали предметом охраны
10:30 | 27 октября
Изготовление ватной игрушки осваивали мастерицы центра соцобслуживания Калининского района
10:00 | 27 октября
Школы и педагоги Саратовской области поборются за победу в конкурсах библиотечных практик Общества «Знание»
09:43 | 27 октября
В Базарно-Карабулакском районе для старших утро начинается с бодрящей разминки
Получателей услуг комплексного центра социального обслуживания населения Калининского района на занятиях в творческой мастерской «Доброцентр» научили изготавливать игрушки из ваты своими руками.

«Учиться новому никогда не поздно – в мастерских «Доброцентра» полно идей для новых хобби», - прокомментировали сотрудники центра.

Участники уверены, что занятия рукоделием помогают увеличить подвижность кистей рук, развить мелкую моторику, улучшить координацию и внимание. Но самое главное – коллективное творчество очень хорошо объединяет людей, вдохновляет и дарит радость от создания красоты своими руками.

Напомним, творческие мастерские «Доброцентр» доступны сегодня во всех комплексных центрах социального обслуживания населения области благодаря региональной программе «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».