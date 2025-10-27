Изготовление ватной игрушки осваивали мастерицы центра соцобслуживания Калининского района

просмотров: 109

Получателей услуг комплексного центра социального обслуживания населения Калининского района на занятиях в творческой мастерской «Доброцентр» научили изготавливать игрушки из ваты своими руками.«Учиться новому никогда не поздно – в мастерских «Доброцентра» полно идей для новых хобби», - прокомментировали сотрудники центра.Участники уверены, что занятия рукоделием помогают увеличить подвижность кистей рук, развить мелкую моторику, улучшить координацию и внимание. Но самое главное – коллективное творчество очень хорошо объединяет людей, вдохновляет и дарит радость от создания красоты своими руками.Напомним, творческие мастерские «Доброцентр» доступны сегодня во всех комплексных центрах социального обслуживания населения области благодаря региональной программе «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».