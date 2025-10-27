27 октября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
15:03 | 27 октября
Региональный патриотический форум «Zа СВОих» прошел в Саратовской области
14:30 | 27 октября
От рядового до капитана прошел путь депутат районного собрания Дергачевского района
14:00 | 27 октября
В Базарно-Карабулакском районе высадят 400 тысяч сосен
13:40 | 27 октября
В Вольском педагогическом колледже планируется открытие новых специальностей
13:00 | 27 октября
Из Пугачевского района на передовую отправили «Бабушкины гостинцы»
12:00 | 27 октября
От героев прошлого до ораторского мастерства: лекторы Общества «Знание» помогают саратовской молодежи раскрывать потенциал
11:30 | 27 октября
Элементы здания магазина купцов Просянкиных в Петровске стали предметом охраны
10:30 | 27 октября
Изготовление ватной игрушки осваивали мастерицы центра соцобслуживания Калининского района
10:00 | 27 октября
Школы и педагоги Саратовской области поборются за победу в конкурсах библиотечных практик Общества «Знание»
09:43 | 27 октября
В Базарно-Карабулакском районе для старших утро начинается с бодрящей разминки
Школы и педагоги Саратовской области поборются за победу в конкурсах библиотечных практик Общества «Знание»


Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации подвело итоги заявочных этапов Всероссийского конкурса «Самая читающая школа России» и Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Конкурсы объединили 7529 сотрудников школ — это 4933 заявки из 89 российских регионов. В том числе 28 заявок поступило из Саратовской области.

15 заявок поступило от образовательных учреждений Саратовской области на конкурс «Самая читающая школа России». На региональном этапе им предстоит провести мероприятие по предложенным материалам и интеллектуальный турнир Знание.Игра. Также участники будут защищать авторские практики, направленные на воспитание, развитие, самореализацию учащихся и вовлечение их в чтение на базе школьных библиотек перед экспертным советом.

За лидерство в профессиональном мастерстве среди школьных библиотекарей поборются 13 педагогов из Саратовской области. В их числе победители конкурса проектов «Знай наших!», конкурса всероссийского уровня «День защитника Отечества», Всероссийского педагогического конкурса «Моя лучшая методическая разработка», председатель саратовского отделения Совета молодых литераторов при Союзе писателей России.

В рамках предстоящих этапов конкурса они проведут внеурочные мероприятия с использованием мастер-лекций, а также посоревнуются в решении смоделированных ситуаций в рамках профессиональных компетенций.

В конце ноября Общество «Знание» опубликует список финалистов, которые встретятся в Москве: решающие испытания и награждение победителей состоятся в декабре на I Международном форуме школьных библиотекарей.

По информации Российского общества «Знание»