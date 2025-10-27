Школы и педагоги Саратовской области поборются за победу в конкурсах библиотечных практик Общества «Знание»

просмотров: 126

Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации подвело итоги заявочных этапов Всероссийского конкурса «Самая читающая школа России» и Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Конкурсы объединили 7529 сотрудников школ — это 4933 заявки из 89 российских регионов. В том числе 28 заявок поступило из Саратовской области.15 заявок поступило от образовательных учреждений Саратовской области на конкурс «Самая читающая школа России». На региональном этапе им предстоит провести мероприятие по предложенным материалам и интеллектуальный турнир Знание.Игра. Также участники будут защищать авторские практики, направленные на воспитание, развитие, самореализацию учащихся и вовлечение их в чтение на базе школьных библиотек перед экспертным советом.За лидерство в профессиональном мастерстве среди школьных библиотекарей поборются 13 педагогов из Саратовской области. В их числе победители конкурса проектов «Знай наших!», конкурса всероссийского уровня «День защитника Отечества», Всероссийского педагогического конкурса «Моя лучшая методическая разработка», председатель саратовского отделения Совета молодых литераторов при Союзе писателей России.В рамках предстоящих этапов конкурса они проведут внеурочные мероприятия с использованием мастер-лекций, а также посоревнуются в решении смоделированных ситуаций в рамках профессиональных компетенций.В конце ноября Общество «Знание» опубликует список финалистов, которые встретятся в Москве: решающие испытания и награждение победителей состоятся в декабре на I Международном форуме школьных библиотекарей.По информации Российского общества «Знание»