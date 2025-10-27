Команда Саратовской области — победитель первенства России по автомногоборью

просмотров: 133

С 24 по 26 октября в Санкт-Петербурге прошло первенство России по автомногоборью среди юниоров в возрасте от 12 до 17 лет.Соревнования проходили как в личном, так и в командном зачётах. В них приняли участие 11 команд из разных регионов страны и 57 спортсменов в индивидуальном зачёте.Участникам предстояло преодолеть две трассы — «классику» и «нестандарт». В рамках командного зачёта состоялась эстафета, в которой оценивались слаженность и сплочённость действий команды.По итогам упорной борьбы юношеская сборная Саратовской области заняла первое место, обойдя команды Свердловской области и города Верхняя Пышма.В личном зачёте саратовские спортсмены также показали отличные результаты:1 место — Иван Балин2 место — Никита Сунчелеев