27 октября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
15:03 | 27 октября
Региональный патриотический форум «Zа СВОих» прошел в Саратовской области
14:30 | 27 октября
От рядового до капитана прошел путь депутат районного собрания Дергачевского района
14:00 | 27 октября
В Базарно-Карабулакском районе высадят 400 тысяч сосен
13:40 | 27 октября
В Вольском педагогическом колледже планируется открытие новых специальностей
13:00 | 27 октября
Из Пугачевского района на передовую отправили «Бабушкины гостинцы»
12:00 | 27 октября
От героев прошлого до ораторского мастерства: лекторы Общества «Знание» помогают саратовской молодежи раскрывать потенциал
11:30 | 27 октября
Элементы здания магазина купцов Просянкиных в Петровске стали предметом охраны
10:30 | 27 октября
Изготовление ватной игрушки осваивали мастерицы центра соцобслуживания Калининского района
10:00 | 27 октября
Школы и педагоги Саратовской области поборются за победу в конкурсах библиотечных практик Общества «Знание»
09:43 | 27 октября
В Базарно-Карабулакском районе для старших утро начинается с бодрящей разминки
Команда Саратовской области — победитель первенства России по автомногоборью

С 24 по 26 октября в Санкт-Петербурге прошло первенство России по автомногоборью среди юниоров в возрасте от 12 до 17 лет.

Соревнования проходили как в личном, так и в командном зачётах. В них приняли участие 11 команд из разных регионов страны и 57 спортсменов в индивидуальном зачёте.

Участникам предстояло преодолеть две трассы — «классику» и «нестандарт». В рамках командного зачёта состоялась эстафета, в которой оценивались слаженность и сплочённость действий команды.

По итогам упорной борьбы юношеская сборная Саратовской области заняла первое место, обойдя команды Свердловской области и города Верхняя Пышма.

В личном зачёте саратовские спортсмены также показали отличные результаты:
1 место — Иван Балин
2 место — Никита Сунчелеев