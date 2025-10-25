25 октября 2025 СУББОТА
Открылся фестиваль исполнителей на народных инструментах «Россия нас объединила»

24 октября 2025 года в Саратовской филармонии состоялось яркое открытие фестиваля исполнителей на народных инструментах «Россия нас объединила». На одной сцене выступили коллектив фланкировки казачьей шашкой «Стальные крылья» и выдающийся ансамбль народных инструментов «Парафраз», объединив зрителей в атмосфере культурного единства и творческого вдохновения.

Мероприятие собрало представителей национальных общин, подчеркнув силу музыки и традиций как универсального языка межкультурного диалога. Коллектив «Стальные крылья» представил номер под русскую народную песню «Барыня» в динамичной аранжировке для ансамбля народных инструментов. Живой аккомпанемент передал глубину и ритм традиционного танца, оживив каждое движение шашек и вызвав искренний восторг у зрителей. Гармоничное слияние боевой казачьей фланкировки и звучания народных инструментов стало одним из ярчайших моментов вечера.

Ансамбль «Парафраз», известный своими выступлениями на престижных площадках и лауреатами международных конкурсов, вновь продемонстрировал высокий уровень мастерства и энергетику, способную вдохновлять тысячи слушателей.

Выступление казачьего коллектива «Стальные крылья» стало значимым событием в преддверии Дня народного единства, напомнив о богатом культурном наследии и силе объединяющих традиций.