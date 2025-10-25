Воспитанники детского сада из Вязовки стали призёрами регионального конкурса «Героическая летопись Победы»

просмотров: 158

В Саратове в актовом зале Саратовской государственной юридической академии прошла церемония награждения участников VI регионального открытого заочного конкурса «Героическая летопись Победы». Мероприятие объединило воспитанников детского сада, педагогов и творческих работников из разных муниципалитетов региона, представивших работы, посвящённые памяти о Великой Отечественной войне.Среди призёров – воспитанники старшей группы детского сада села Вязовка. Горбунов Михаил, Зацепин Кирилл и Юрина Вероника заняли второе место в номинации «Мы рисуем Победу» и получили дипломы II степени, а также памятные медали. Их педагог, Елена Владимировна Петрова, была отмечена дипломом I степени в номинации «Стихи» за авторское стихотворение, посвящённое теме Победы.Конкурс проводится ежегодно с целью сохранения исторической памяти и формирования у подрастающего поколения уважения к подвигу советского народа. Церемония награждения прошла в торжественной атмосфере, подчеркнув значимость вклада каждого участника в патриотическое воспитание молодёжи.