Саратовские студенты встретились с героем СВО

В кинозале «На Рижской» Саратовского областного методического киновидеоцентра состоялась встреча киноклуба «Герои нашего времени», который начался с показа новинки 2025 года – российского фильма «Тимур и его команда» (реж. А.Семенов), снятого по мотивам одноимённой повести Аркадия Гайдара.После просмотра студенты Геологического колледжа СГУ имени Н.Г.Чернышевского пообщались с почетным гостем клуба, участником СВО - разведчиком, старшим сержантом внутренних войск Александром Триппель.Он поделился с будущими механиками, геодезистами и геологами своей историей о защите Родины, боевым опытом и рассказал об отношении его семьи к добровольчеству в СВО. Первокурсники смогли задать Герою нашего времени вопросы.Сотрудничество киновидеоцентра и Ассоциации ветеранов СВО Саратовской области в рамках киноклуба «Герои нашего времени» продолжится и в дальнейшем.