24 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 24 октября
В Аркадаке благоустроили новый сквер, в Духовницком - площадь Победы
17:30 | 24 октября
Областной киновидеоцентр подготовил программу ко Дню народного единства
16:30 | 24 октября
Доход самозанятых Саратовской области превысил 69 млрд рублей
15:30 | 24 октября
Саратовским дорожникам показали устройство асфальтобетонного покрытия беспилотными
14:30 | 24 октября
Более 3,6 тысячи жителей области получили поддержку во время поиска работы
13:30 | 24 октября
Победители патриотического конкурса «Героическая летопись Победы» получили награды
12:40 | 24 октября
Саратовские студенты встретились с героем СВО
12:30 | 24 октября
Тринадцать жителей Саратовской области прошли в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
12:10 | 24 октября
Команда спортсменов школы «РиФ» привезла 37 медалей со всероссийских соревнований
11:18 | 24 октября
Губернаторскую выплату на второго ребенка получают 283 молодые матери
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские студенты встретились с героем СВО

Новости
Саратовские студенты встретились с героем СВО


В кинозале «На Рижской» Саратовского областного методического киновидеоцентра состоялась встреча киноклуба  «Герои нашего времени», который начался с показа новинки 2025 года – российского фильма «Тимур и его команда» (реж. А.Семенов), снятого по мотивам одноимённой повести Аркадия Гайдара.

После  просмотра студенты Геологического колледжа СГУ имени Н.Г.Чернышевского  пообщались с почетным гостем клуба, участником СВО - разведчиком, старшим сержантом внутренних войск Александром Триппель.

Он поделился с будущими механиками, геодезистами и геологами своей историей о защите Родины,  боевым опытом  и рассказал об отношении его семьи к добровольчеству в СВО. Первокурсники смогли задать Герою нашего времени вопросы.

Сотрудничество киновидеоцентра и Ассоциации ветеранов СВО Саратовской области в рамках киноклуба «Герои нашего времени» продолжится и в дальнейшем.