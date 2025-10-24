Команда спортсменов школы «РиФ» привезла 37 медалей со всероссийских соревнований

просмотров: 120

В Республике Башкортостан завершились Всероссийский турнир по плаванию на призы олимпийского чемпиона В. Таяновича среди спортсменов всех категорий инвалидности и Всероссийские соревнования среди спортсменов с ПОДА.Всего в состязаниях приняли участие 160 спортсменов из 15 регионов России.Команду Саратовской области представили спортсмены Саратовского отделения и Ртищевского филиала ДЮСАШ «РиФ». Всего ребята привезли 37 медалей – 14 золотых, 9 серебряных и 14 бронзовых.Полина Шершова выиграла 3 золотые медали – 400 м вольный стиль, 50 м и 100 м на спине и бронзовую медаль на дистанции 100 м в/стиль,Индира Пастахаева завоевала 3 золотые медали на дистанции 50 м, 100 м в/стиль, 50 м баттерфляй и 1 серебряную на дистанции 400 м в/стиль,⁠Захар Климук – 3 золотые медали – дистанции 50 м брасс, 50 м в/стиль, 50 м на спине,Роман Лысенко – 2 золотые медали на дистанции 400 м в/стиль и 50 м баттерфляй и 2 серебряные – дистанции 50 м и 100 м в/стиль,Семен Шабалин завоевал весь комплект наград на дистанциях 50 м, 200 м и 100 м на спине соответственно,⁠Артем Долгов – 1 золотую медаль на дистанции 50 м брасс и 2 бронзовые – на дистанциях 50 м и 100 м в/стиль,София Фролова стала победительницей всероссийских соревнований на дистанции 100 м баттерфляй, в турнире София завоевала 2 серебряные – 50 м и 100 м баттерфляй и 2 бронзовые медали – 50 м на спине и 200 м в/стиль,Данила Савин завоевал 3 серебряные – 100 м баттерфляй, 200 м на спине, 200 м в/стиль и 2 бронзовые медали – 50 м и 100 м на спине,Тарас Самусик – 2 бронзовые медали на дистанциях 50 м баттерфляй и 400 м в/стиль,Василиса Ларина стала обладательницей 2 бронзовых медалей – 100 м в/стиль и 50 м на спине,Степан Андреев выиграл бронзовую медаль на дистанции 100 м в/стиль,Анастасия Пасконнова завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 м брасс.