24 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 24 октября
В Аркадаке благоустроили новый сквер, в Духовницком - площадь Победы
17:30 | 24 октября
Областной киновидеоцентр подготовил программу ко Дню народного единства
16:30 | 24 октября
Доход самозанятых Саратовской области превысил 69 млрд рублей
15:30 | 24 октября
Саратовским дорожникам показали устройство асфальтобетонного покрытия беспилотными
14:30 | 24 октября
Более 3,6 тысячи жителей области получили поддержку во время поиска работы
13:30 | 24 октября
Победители патриотического конкурса «Героическая летопись Победы» получили награды
12:40 | 24 октября
Саратовские студенты встретились с героем СВО
12:30 | 24 октября
Тринадцать жителей Саратовской области прошли в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
12:10 | 24 октября
Команда спортсменов школы «РиФ» привезла 37 медалей со всероссийских соревнований
11:18 | 24 октября
Губернаторскую выплату на второго ребенка получают 283 молодые матери
В Саратовской области по инициативе губернатора Романа Бусаргина с 1 января этого года для жительниц региона, родивших второго ребенка в возрасте до 25 лет, действует новая мера региональной поддержки – ежемесячная денежная выплата в размере 8 тысяч рублей.

На начало октября эту выплату оформили 283 молодых матери из разных районов области.

Жительница Саратова Дарья весной этого года стала мамой во второй раз и в настоящее время получает эту меру поддержки.

«Нашему сыну исполнилось 3 года, и вот теперь у него появилась сестренка. Узнала про новую губернаторскую выплату. Специалисты Комитета социальной поддержки проконсультировали и рассказали, что при ее назначении не учитываются ни материальное обеспечение, ни уровень дохода. Без проблем подали документы. И сейчас эта выплата является хорошим подспорьем к бюджету семьи», – поделилась 23-летняя Дарья.

Напомним, подать заявление на получение этой выплаты необходимо в МФЦ или в учреждении социальной поддержки населения в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Расчет будет произведен с месяца рождения до месяца обращения. Далее выплата будет поступать ежемесячно до того момента, пока ребенку исполнится 3 года. Пакет документов для назначения этой меры поддержки минимальный – заявление и паспорт, остальные документы запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия.

Подробную информацию можно узнать по единому номеру министерства труда и социальной защиты: 8-800-775-21-09.