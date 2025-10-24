Областной киновидеоцентр подготовил программу ко Дню народного единства
Наша страна 4 ноября отмечает один из главных праздников – День народного единства. Кинозал «На Рижской» приглашает школьников на праздничную неделю.
С 27 октября по 1 ноября областной методический киновидеоцентр предлагает тематические программы об истории родного края:
- «Богатыри народов Поволжья – былинные супергерои» расскажет о подвигах и жизни наших древних предков, воссоздаст их образы;
- «Все народы в гости к нам» погрузит в культурное и этническое многообразие Саратовской области;
- «Мой город родной» отправит ребят в путешествие по страницам истории Саратова.
После праздничного кинопутешествия юных зрителей ждет тематический фильм по выбору.