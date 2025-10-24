24 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 24 октября
В Аркадаке благоустроили новый сквер, в Духовницком - площадь Победы
17:30 | 24 октября
Областной киновидеоцентр подготовил программу ко Дню народного единства
16:30 | 24 октября
Доход самозанятых Саратовской области превысил 69 млрд рублей
15:30 | 24 октября
Саратовским дорожникам показали устройство асфальтобетонного покрытия беспилотными
14:30 | 24 октября
Более 3,6 тысячи жителей области получили поддержку во время поиска работы
13:30 | 24 октября
Победители патриотического конкурса «Героическая летопись Победы» получили награды
12:40 | 24 октября
Саратовские студенты встретились с героем СВО
12:30 | 24 октября
Тринадцать жителей Саратовской области прошли в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
12:10 | 24 октября
Команда спортсменов школы «РиФ» привезла 37 медалей со всероссийских соревнований
11:18 | 24 октября
Губернаторскую выплату на второго ребенка получают 283 молодые матери
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Доход самозанятых Саратовской области превысил 69 млрд рублей

Новости

С момента введения в регионе специального налогового режима в 2020 году суммарный доход самозанятых Саратовской области превысил 69,3 млрд рублей. Сумма уплаченных налогов составила 2,4 млрд рублей.

На настоящее время в регионе работает более 178,5 тысяч самозанятых. Это в 1,3 раза превышает прошлогодние значения, а по сравнению с началом 2021 года – в 17,7 раза.

Среди наиболее популярных видов деятельности - перевозка пассажиров и грузов, строительство, автосервис, торговля самостоятельно произведенным товаром, маникюр, парикмахерские услуги, репетиторство.

«Этот специальный налоговый режим удобен тем, что позволяет легализовать доход, освобождая от необходимости представлять отчетность, применять контрольно-кассовую технику, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и уплачивать страховые взносы», - подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.

Налоговые ставки для налогоплательщиков вместо 13% составляют 4% при работе с физическими лицами и 6% - с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.