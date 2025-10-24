Доход самозанятых Саратовской области превысил 69 млрд рублей
С момента введения в регионе специального налогового режима в 2020 году суммарный доход самозанятых Саратовской области превысил 69,3 млрд рублей. Сумма уплаченных налогов составила 2,4 млрд рублей.
На настоящее время в регионе работает более 178,5 тысяч самозанятых. Это в 1,3 раза превышает прошлогодние значения, а по сравнению с началом 2021 года – в 17,7 раза.
Среди наиболее популярных видов деятельности - перевозка пассажиров и грузов, строительство, автосервис, торговля самостоятельно произведенным товаром, маникюр, парикмахерские услуги, репетиторство.
«Этот специальный налоговый режим удобен тем, что позволяет легализовать доход, освобождая от необходимости представлять отчетность, применять контрольно-кассовую технику, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и уплачивать страховые взносы», - подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.
Налоговые ставки для налогоплательщиков вместо 13% составляют 4% при работе с физическими лицами и 6% - с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.