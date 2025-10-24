Саратовским дорожникам показали устройство асфальтобетонного покрытия беспилотными

просмотров: 116

системамиВ эти дни в Ставропольском крае проходит XII Международная специализированная выставка «Дорога 2025». Мероприятие объединило активных участников нацпроекта Президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни», представителей компаний, производящих дорожную технику, профильных министерствОт Саратовской области участие в трехдневном мероприятии приняли представители министерства дорожного хозяйства области, Дирекции дорожного хозяйства, подрядчики.В деловую программу вошли мероприятия, посвященные строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, дорожному образованию, науке, сервису в дорожном хозяйстве и ключевым точкам национального проекта «Инфраструктура для жизни».Экспозиция Выставки представлена в нескольких тематических зонах: «Строительство и реконструкция автомобильных дорог», «Технологии и материалы», «Безопасность дорожного движения».«Саратовскую область представляет компания, производящая дорожную технику. Представители компании привезли на выставку передвижную дорожную лабораторию, которая позволяет проводить диагностику и оценку технического состояния автомобильных дорог. Специалисты ежегодно модернизируют этот передвижной комплекс. К примеру, в этом году посетителям презентовали систему измерения уровня освещенности дорог», – отметил министр дорожного хозяйства области Федор Котельников.Автомобиль оборудовали четырьмя датчиками, в темное время суток они позволяют определить, соответствует уровень освещенности дорог нормативным требованиям или нет.Отметим, что в 2025 году тематика мероприятия посвящена в том числе беспилотным системам и цифровым технологиям строительства. Поэтому ключевым событием уличной экспозиции стала демонстрационная укладка дорожного полотна с использованием исключительно беспилотной техники российского производства. Работа асфальтоукладчика и двух катков велась без участия дорожников, по заданным координатам, маршруту и времени, с учетом определенного расхода асфальтобетонной смеси и других параметров. Как отмечают специалисты, новые технические решения ведут к повышению эффективности процессов, человек при этом берет на себя более сложные и ответственные задачи управления.