Саратовским дорожникам показали устройство асфальтобетонного покрытия беспилотными
системами
В эти дни в Ставропольском крае проходит XII Международная специализированная выставка «Дорога 2025». Мероприятие объединило активных участников нацпроекта Президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни», представителей компаний, производящих дорожную технику, профильных министерств
От Саратовской области участие в трехдневном мероприятии приняли представители министерства дорожного хозяйства области, Дирекции дорожного хозяйства, подрядчики.
В деловую программу вошли мероприятия, посвященные строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, дорожному образованию, науке, сервису в дорожном хозяйстве и ключевым точкам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Экспозиция Выставки представлена в нескольких тематических зонах: «Строительство и реконструкция автомобильных дорог», «Технологии и материалы», «Безопасность дорожного движения».
«Саратовскую область представляет компания, производящая дорожную технику. Представители компании привезли на выставку передвижную дорожную лабораторию, которая позволяет проводить диагностику и оценку технического состояния автомобильных дорог. Специалисты ежегодно модернизируют этот передвижной комплекс. К примеру, в этом году посетителям презентовали систему измерения уровня освещенности дорог», – отметил министр дорожного хозяйства области Федор Котельников.
Автомобиль оборудовали четырьмя датчиками, в темное время суток они позволяют определить, соответствует уровень освещенности дорог нормативным требованиям или нет.
Отметим, что в 2025 году тематика мероприятия посвящена в том числе беспилотным системам и цифровым технологиям строительства. Поэтому ключевым событием уличной экспозиции стала демонстрационная укладка дорожного полотна с использованием исключительно беспилотной техники российского производства. Работа асфальтоукладчика и двух катков велась без участия дорожников, по заданным координатам, маршруту и времени, с учетом определенного расхода асфальтобетонной смеси и других параметров. Как отмечают специалисты, новые технические решения ведут к повышению эффективности процессов, человек при этом берет на себя более сложные и ответственные задачи управления.