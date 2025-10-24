24 октября 2025 ПЯТНИЦА
18:00 | 24 октября
В Аркадаке благоустроили новый сквер, в Духовницком - площадь Победы
17:30 | 24 октября
Областной киновидеоцентр подготовил программу ко Дню народного единства
16:30 | 24 октября
Доход самозанятых Саратовской области превысил 69 млрд рублей
15:30 | 24 октября
Саратовским дорожникам показали устройство асфальтобетонного покрытия беспилотными
14:30 | 24 октября
Более 3,6 тысячи жителей области получили поддержку во время поиска работы
13:30 | 24 октября
Победители патриотического конкурса «Героическая летопись Победы» получили награды
12:40 | 24 октября
Саратовские студенты встретились с героем СВО
12:30 | 24 октября
Тринадцать жителей Саратовской области прошли в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
12:10 | 24 октября
Команда спортсменов школы «РиФ» привезла 37 медалей со всероссийских соревнований
11:18 | 24 октября
Губернаторскую выплату на второго ребенка получают 283 молодые матери
В Саратовской области продолжается оказание государственной поддержки жителям области на основании социального контракта. Право на заключение социального контракта имеют семьи или граждане с невысоким уровнем дохода.

Социальный контракт может поддержать жителей области на период поиска работы, при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности, ведении личного подсобного хозяйства или реализации иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

«Больше всего социальных контрактов оформляется на поиск работы – с начала года по этому направлению заключено 3615 контрактов, что составляет 63 % от общего числа. Чаще всего социальный контракт заключают семьи с детьми, в том числе многодетные семьи. Всего в этом году с теми, кто решил повысить доходы своей семьи с помощью государства, уже заключено 5739 социальных контрактов», – прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова.

Заявление на участие в программе можно подать через Госуслуги: https://www.gosuslugi.ru/624742/1/form. Также можно обратиться в МФЦ или в управление социальной поддержки населения.

Напомним, с 2025 года это направление работы ведется в рамках национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».