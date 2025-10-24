Победители патриотического конкурса «Героическая летопись Победы» получили награды

просмотров: 128

Состоялась торжественное награждение победителей VI регионального патриотического конкурса «Героическая летопись Победы», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Мероприятие прошло на площадке Саратовской государственной юридической академии.Для участия в конкурсе в этом году было подано более 780 заявок из районов области и других регионов страны. Воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений, художественные коллективы, солисты творческих объединений, представители национально-культурных организаций в этом году представляли свои работы в четырех номинациях: сочинение или эссе на тему «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны. Или подвиг моих предков», стихи и песни о войне и Победе и рисунок «Мы рисуем Великую Победу!».Призерам конкурса были вручены дипломы. В течение всего мероприятия на сцене звучали песни военных лет, патриотические стихи. Юные участники конкурса представили зрителям красочные хореографические номера.Почетным гостем церемонии награждения стала заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая. Она поблагодарила организаторов за патриотическое воспитание молодёжи, сохранение исторической памяти и бережное отношение к прошлому, а ребят – за активное участие в конкурсе."В этом году конкурс приобрел особое, символическое значение – он приурочен к 80-летию Великой Победы. И каждое сочинение, каждое стихотворение, каждая песня и рисунок, присланные на конкурс, – это та самая культурная и историческая память, которая демонстрирует, что связь поколений не прервана, что герои Великой Отечественной войны и их великий подвиг будет жить вечно", - отметила Светлана Зубрицкая.