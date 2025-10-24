24 октября 2025 ПЯТНИЦА
18:00 | 24 октября
В Аркадаке благоустроили новый сквер, в Духовницком - площадь Победы
17:30 | 24 октября
Областной киновидеоцентр подготовил программу ко Дню народного единства
16:30 | 24 октября
Доход самозанятых Саратовской области превысил 69 млрд рублей
15:30 | 24 октября
Саратовским дорожникам показали устройство асфальтобетонного покрытия беспилотными
14:30 | 24 октября
Более 3,6 тысячи жителей области получили поддержку во время поиска работы
13:30 | 24 октября
Победители патриотического конкурса «Героическая летопись Победы» получили награды
12:40 | 24 октября
Саратовские студенты встретились с героем СВО
12:30 | 24 октября
Тринадцать жителей Саратовской области прошли в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
12:10 | 24 октября
Команда спортсменов школы «РиФ» привезла 37 медалей со всероссийских соревнований
11:18 | 24 октября
Губернаторскую выплату на второго ребенка получают 283 молодые матери
Победители патриотического конкурса «Героическая летопись Победы» получили награды


Состоялась торжественное награждение победителей VI регионального патриотического конкурса «Героическая летопись Победы», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Мероприятие прошло на площадке Саратовской государственной юридической академии.

Для участия в конкурсе в этом году было подано более 780 заявок из районов области и других регионов страны. Воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений, художественные коллективы, солисты творческих объединений, представители национально-культурных организаций в этом году представляли свои работы в четырех номинациях: сочинение или эссе на тему «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны. Или подвиг моих предков», стихи и песни о войне и Победе и рисунок «Мы рисуем Великую Победу!».

Призерам конкурса были вручены дипломы. В течение всего мероприятия на сцене звучали песни военных лет, патриотические стихи. Юные участники конкурса представили зрителям красочные хореографические номера.

Почетным гостем церемонии награждения стала заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая. Она поблагодарила организаторов за патриотическое воспитание молодёжи, сохранение исторической памяти и бережное отношение к прошлому, а ребят – за активное участие в конкурсе.

"В этом году конкурс приобрел особое, символическое значение – он приурочен к 80-летию Великой Победы. И каждое сочинение, каждое стихотворение, каждая песня и рисунок, присланные на конкурс, – это та самая культурная и историческая память, которая демонстрирует, что связь поколений не прервана, что герои Великой Отечественной войны и их великий подвиг будет жить вечно", - отметила Светлана Зубрицкая.