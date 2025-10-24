Общественники передали участникам СВО автомобили, мотоциклы и яблоки

просмотров: 139

Члены Саратовской региональной общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» под руководством Михаила Панкратова доставили очередной гуманитарный груз морским пехотинцам в 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота. Ветераны ВМФ передали военнослужащим строительные материалы, средства связи и легкий автомобиль высокой проходимости «Багги».Казаками Окружного казачьего общества области организовано приобретение для нужд казачьего добровольческого отряда БАРС-15 «Ермак» три мотоцикла и комплектующие для них, а также дроны и средства РЭБ.Директор АНО поддержки отцовства, материнства и детства «Совет отцов Саратовской области» Валерий Баглай при поддержке группы помощи СВО «Краснопартизанская семья» и женсовета Краснопартизанского района обеспечили приобретение автомобиля «Нива», средств личной гигиены и продуктов питания длительного хранения для военнослужащих, обеспечивающих выполнение боевых задач на Донбасском направлении.Мама Героя России Сергея Назарова передала участникам специальной военной операции несколько ящиков садовых яблок.Волонтерское движение «Броня в тылу» совместно с неравнодушными жителями Ершовского района провели сбор гуманитарной помощи для военнослужащих Воздушно-десантных войск, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. В состав помощи вошли средства связи, генераторы, медикаменты, маскировочные сети, строительные материалы.