24 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 24 октября
В Аркадаке благоустроили новый сквер, в Духовницком - площадь Победы
17:30 | 24 октября
Областной киновидеоцентр подготовил программу ко Дню народного единства
16:30 | 24 октября
Доход самозанятых Саратовской области превысил 69 млрд рублей
15:30 | 24 октября
Саратовским дорожникам показали устройство асфальтобетонного покрытия беспилотными
14:30 | 24 октября
Более 3,6 тысячи жителей области получили поддержку во время поиска работы
13:30 | 24 октября
Победители патриотического конкурса «Героическая летопись Победы» получили награды
12:40 | 24 октября
Саратовские студенты встретились с героем СВО
12:30 | 24 октября
Тринадцать жителей Саратовской области прошли в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
12:10 | 24 октября
Команда спортсменов школы «РиФ» привезла 37 медалей со всероссийских соревнований
11:18 | 24 октября
Губернаторскую выплату на второго ребенка получают 283 молодые матери
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Общественники передали участникам СВО автомобили, мотоциклы и яблоки

Новости
Общественники передали участникам СВО автомобили, мотоциклы и яблоки


Члены Саратовской региональной общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» под руководством Михаила Панкратова доставили очередной гуманитарный груз морским пехотинцам в 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота. Ветераны ВМФ передали военнослужащим строительные материалы, средства связи и легкий автомобиль высокой проходимости «Багги».

Казаками Окружного казачьего общества области организовано приобретение для нужд казачьего добровольческого отряда БАРС-15 «Ермак» три мотоцикла и комплектующие для них, а также дроны и средства РЭБ.

Общественники передали участникам СВО автомобили, мотоциклы и яблоки

Директор АНО поддержки отцовства, материнства и детства «Совет отцов Саратовской области» Валерий Баглай при поддержке группы помощи СВО «Краснопартизанская семья» и женсовета Краснопартизанского района обеспечили приобретение автомобиля «Нива», средств личной гигиены и продуктов питания длительного хранения для военнослужащих, обеспечивающих выполнение боевых задач на Донбасском направлении.

Мама Героя России Сергея Назарова передала участникам специальной военной операции несколько ящиков садовых яблок.

Волонтерское движение «Броня в тылу» совместно с неравнодушными жителями Ершовского района провели сбор гуманитарной помощи для военнослужащих Воздушно-десантных войск, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. В состав помощи вошли средства связи, генераторы, медикаменты, маскировочные сети, строительные материалы.