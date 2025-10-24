Жители Саратовской области отмечают качественные изменения в обеспечении лекарствами

просмотров: 131

В области проживает более 307 тыс пациентов, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение.Специалисты министерства провели блиц-опрос среди получателей льготных лекарственных препаратов в различных медицинских учреждениях. Жители отмечают изменения в обеспечении препаратами в качественную сторону.Так, пациентка Саратовской городской поликлиники № 2 поделилась своим мнением: «Я являюсь федеральным льготником. Получаю лекарства уже год. Прихожу каждый месяц к терапевту, выписываю рецепт, подхожу в аптечный пункт и получаю препарат. Очень удобно», - рассказала Елена СкребцоваЕще одна льготница Наталия Скрипкина на протяжении трех лет получает жизненно важные необходимые лекарственные препараты без проблем и очереди. Она особо подчеркивает, что для личного бюджета это большая экономия: «12 упаковок мне дают. Каждая из них стоит более 3-х тыс. рублей. Вот и считаем, как это выгодно для моего бюджета», - отметила пациентка Саратовской межрайонной поликлиники № 1Напомним, что при поддержке региональной власти и лично губернатора Романа Бусаргина в Саратовской области ежегодно объемы финансирования на закупку льготных лекарств в среднем увеличиваются на 30%.Ситуация с обеспечением льготными лекарствами всех, кто в них нуждается, находится под личным контролем министра здравоохранения области Владимира Дудакова«Поддержка регионального правительства актуальна как никогда. Во всех вопросах мы чувствуем поддержку и внимание со стороны главы региона, которая способствует работе на результат. Она позволяет своевременно закупить необходимое количество препаратов и обеспечить пациентов жизненно важными лекарствами»», - поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.