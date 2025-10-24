24 октября 2025 ПЯТНИЦА
18:00 | 24 октября
В Аркадаке благоустроили новый сквер, в Духовницком - площадь Победы
17:30 | 24 октября
Областной киновидеоцентр подготовил программу ко Дню народного единства
16:30 | 24 октября
Доход самозанятых Саратовской области превысил 69 млрд рублей
15:30 | 24 октября
Саратовским дорожникам показали устройство асфальтобетонного покрытия беспилотными
14:30 | 24 октября
Более 3,6 тысячи жителей области получили поддержку во время поиска работы
13:30 | 24 октября
Победители патриотического конкурса «Героическая летопись Победы» получили награды
12:40 | 24 октября
Саратовские студенты встретились с героем СВО
12:30 | 24 октября
Тринадцать жителей Саратовской области прошли в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
12:10 | 24 октября
Команда спортсменов школы «РиФ» привезла 37 медалей со всероссийских соревнований
11:18 | 24 октября
Губернаторскую выплату на второго ребенка получают 283 молодые матери
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Жители Саратовской области отмечают качественные изменения в обеспечении лекарствами

Как положительный фактор стоит отменить, что за последние время количество жалоб в министерство здравоохранения области, связанных с обеспечением лекарственными препаратами, имеет тенденцию к снижению.



В области проживает более 307 тыс пациентов, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение.

Специалисты министерства провели блиц-опрос среди получателей льготных лекарственных препаратов в различных медицинских учреждениях. Жители отмечают изменения в обеспечении препаратами в качественную сторону.
Так, пациентка Саратовской городской поликлиники № 2 поделилась своим мнением: «Я являюсь федеральным льготником. Получаю лекарства уже год. Прихожу каждый месяц к терапевту, выписываю рецепт, подхожу в аптечный пункт и получаю препарат. Очень удобно», - рассказала Елена Скребцова

Еще одна льготница Наталия Скрипкина на протяжении трех лет получает жизненно важные необходимые  лекарственные препараты без проблем и очереди. Она особо подчеркивает, что для личного бюджета это большая экономия: «12 упаковок мне дают. Каждая из них стоит более 3-х тыс. рублей. Вот и считаем, как это выгодно для моего бюджета», - отметила пациентка Саратовской межрайонной поликлиники № 1

Напомним, что при поддержке региональной власти и лично губернатора Романа Бусаргина в Саратовской области ежегодно объемы финансирования на закупку льготных лекарств в среднем увеличиваются на 30%.

Ситуация с обеспечением льготными лекарствами всех, кто в них нуждается, находится под личным контролем министра здравоохранения области Владимира Дудакова
«Поддержка регионального правительства актуальна как никогда. Во всех вопросах мы чувствуем поддержку и внимание со стороны главы региона, которая способствует работе на результат. Она позволяет своевременно закупить необходимое количество препаратов и обеспечить пациентов жизненно важными лекарствами»», - поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.