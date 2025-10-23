23 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:50 | 23 октября
Настоятель храма в Слепцовке провёл беседу с кадетами Македоновской школы о Дне народного единства
20:13 | 23 октября
В СГУ прошёл День рекламы-2025
18:00 | 23 октября
В Саратовской области прошли интерактивные лекции об искусственном интеллекте для работников образования
17:00 | 23 октября
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
15:30 | 23 октября
Молодёжь региона объединяет культурное наследие и традиции родного края
15:00 | 23 октября
Детская школа искусств села Ивантеевка отметила 55-летний юбилей
14:30 | 23 октября
Теплые носки, маскировочные сети, антидроновые одеяла: саратовцы продолжают помогать участникам СВО
13:30 | 23 октября
В Саратове пройдет фестиваль уличной культуры
12:00 | 23 октября
Видеогастроскоп установлен в Балтайской районной больнице
11:00 | 23 октября
Саратовские студенты получили награды на XV Слёте ПФО Российских Студенческих Отрядов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Настоятель храма в Слепцовке провёл беседу с кадетами Македоновской школы о Дне народного единства

Новости
Настоятель храма в Слепцовке провёл беседу с кадетами Македоновской школы о Дне народного единства


В преддверии Дня народного единства кадетов Македоновской школы Татищевского района посетил настоятель храма Святителя и Чудотворца Николая в селе Слепцовка – отец Тихон. Встреча прошла в тёплой и вдохновляющей атмосфере и была посвящена одному из важнейших праздников в истории России.

Отец Тихон рассказал ребятам об истоках Дня народного единства, подчеркнув его глубокую духовную связь с празднованием Казанской иконы Божией Матери 4 ноября. Он напомнил кадетам о трагических и героических страницах Смутного времени, когда страна стояла на грани гибели. Особое внимание батюшка уделил подвигу священномученика патриарха Ермогена, чьё мужество и верность Церкви и Отечеству вдохновили народ на сопротивление.

Настоятель храма в Слепцовке провёл беседу с кадетами Македоновской школы о Дне народного единства

Также отец Тихон рассказал о народном ополчении под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Ярком примере того, как единство, патриотизм и вера способны спасти страну в самые тяжёлые времена. Эти исторические события стали символом того, что настоящая сила заключается в сплочённости народа, в любви к Родине и верности православным традициям.

В завершение встречи кадеты задали отцу Тихону вопросы, касающиеся как исторических событий, так и их духовного значения для современной России. Батюшка с теплотой и вниманием ответил каждому, подчеркнув важность сохранения памяти о прошлом и воспитания гражданской ответственности у молодого поколения.

Настоятель храма в Слепцовке провёл беседу с кадетами Македоновской школы о Дне народного единства

Македоновская школа – уникальное образовательное учреждение Татищевского района: здесь обучаются всего 33 ученика, и все они кадеты. Примечательно, что педагогический коллектив также носит форму, подчёркивая особый дух дисциплины, чести и служения, который царит в стенах школы.

Такие встречи не только расширяют кругозор учащихся, но и укрепляют в них чувство принадлежности к великой истории и духовным традициям России!