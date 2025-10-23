Настоятель храма в Слепцовке провёл беседу с кадетами Македоновской школы о Дне народного единства

просмотров: 57

В преддверии Дня народного единства кадетов Македоновской школы Татищевского района посетил настоятель храма Святителя и Чудотворца Николая в селе Слепцовка – отец Тихон. Встреча прошла в тёплой и вдохновляющей атмосфере и была посвящена одному из важнейших праздников в истории России.Отец Тихон рассказал ребятам об истоках Дня народного единства, подчеркнув его глубокую духовную связь с празднованием Казанской иконы Божией Матери 4 ноября. Он напомнил кадетам о трагических и героических страницах Смутного времени, когда страна стояла на грани гибели. Особое внимание батюшка уделил подвигу священномученика патриарха Ермогена, чьё мужество и верность Церкви и Отечеству вдохновили народ на сопротивление.Также отец Тихон рассказал о народном ополчении под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Ярком примере того, как единство, патриотизм и вера способны спасти страну в самые тяжёлые времена. Эти исторические события стали символом того, что настоящая сила заключается в сплочённости народа, в любви к Родине и верности православным традициям.В завершение встречи кадеты задали отцу Тихону вопросы, касающиеся как исторических событий, так и их духовного значения для современной России. Батюшка с теплотой и вниманием ответил каждому, подчеркнув важность сохранения памяти о прошлом и воспитания гражданской ответственности у молодого поколения.Македоновская школа – уникальное образовательное учреждение Татищевского района: здесь обучаются всего 33 ученика, и все они кадеты. Примечательно, что педагогический коллектив также носит форму, подчёркивая особый дух дисциплины, чести и служения, который царит в стенах школы.Такие встречи не только расширяют кругозор учащихся, но и укрепляют в них чувство принадлежности к великой истории и духовным традициям России!