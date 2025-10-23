В СГУ прошёл День рекламы-2025

просмотров: 219

В течение двух дней участники погрузились в насыщенную программу: от творческих конкурсов и защиты реальных рекламных проектов до встреч с практиками отрасли и церемонии награждения.Первый день открылся выступлением первокурсников, представивших видеоролики в рамках творческого конкурса «Сделано в Саратове». Работы были посвящены различным сферам жизни города – от культуры и образования до урбанистики и предпринимательства.Особое внимание привлёк конкурс дизайн-кода Саратова, где студенты предложили собственные визуальные концепции городского брендинга. Идеи оценивались не только с точки зрения эстетики, но и практического применения.Студенты третьего курса защитили рекламные кампании по реальным брифам от партнёров мероприятия – сети многопрофильных клиник «Медгард» и агентства недвижимости «Этажи». Проекты демонстрировали глубокое понимание целевой аудитории, медиапланирования и специфики локального рынка.В рамках Дня рекламы выступили приглашённые спикеры. Представители бизнеса, медиа и культурных институтов Саратовской области:— Софья Пономаренко, управляющая гончарной мастерской «Колокол», рассказала, как выездные мероприятия создают эмоциональную связь с аудиторией.— Екатерина Григорьева, директор агентства корпоративных подарков «Фиалка-экспресс», объяснила, почему сувениры могут стать мощным рекламным инструментом.— Дарья Дадонова, руководитель отдела маркетинга агентства недвижимости «Этажи» и Ольга Арамилева, руководитель отдела маркетинга клиники «Медгард» поделились кейсами о том, как реклама влияет на рост бизнеса и выбор каналов коммуникации в регионе.На второй день в торжественной обстановке прошло награждение победителей.— Олеся Сергеева из «Палаты ремёсел» Саратовской области, которая раскрыла символику местных сувениров как часть культурного кода.— Мария Алексашина, саратовский блогер и автор Telegram-канала «Саратов: Открылось\закрылось».— Александра Лебезова, студентка четвёртого курса, поделившаяся личным опытом старта карьеры в рекламе и PR ещё до получения диплома.Победителями Дня рекламы стали авторы проектов, которые наиболее убедительно и креативно подошли к решению поставленных задач.Среди них – создатели видеороликов в рамках конкурса «Сделано в Саратове», сумевшие ярко передать дух города через повседневные сюжеты, участники конкурса на разработку дизайн-кода Саратова, предложившие свежие и применимые визуальные решения для городского брендинга, а также команды, представившие рекламные кампании для сети многопрофильных клиник «Медгард» и агентства недвижимости «Этажи». Их работы выделились продуманной стратегией, эмоциональной подачей и чётким соответствием направлениям деятельности заказчиков. Оценку проектам дали как эксперты от компаний, так и преподаватели кафедры социальных коммуникаций СГУ имени Н.Г.Чернышевского.Особую ноту мероприятию придал подарок от музыкальной группы («Проект Музыкальное движение»), выступившей на мероприятии. Белая гитара, которая отныне станет переходящим символом кафедры социальных коммуникаций.Этот артефакт - метафора творческого начала, гармонии и умения «настраивать» коммуникации под разные аудитории. Гитара будет ежегодно передаваться новому набору первокурсников как напоминание: настоящие коммуникации звучат искренне, резонируют с людьми и рождаются на стыке стратегии и вдохновения.День рекламы в СГУ вновь подтвердил свою роль как важной площадки для диалога между образованием и индустрией, где студенты получают не только обратную связь от профессионалов, но и реальные возможности для старта карьеры.