В Саратовской области прошли интерактивные лекции об искусственном интеллекте для работников образования

В Саратовской области прошла масштабная просветительская лекция Российского общества «Знание», которая собрали более 2500 слушателей — молодых педагогов и сотрудников дошкольных и общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного и профессионального образования.«Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и главным драйвером этих перемен стал искусственный интеллект. Он перестал быть абстрактной технологией из фантастических романов, а превратился в практический инструмент, который уже сегодня меняет подходы к обучению, администрированию и созданию знаний. Наше активное и плодотворное сотрудничество с Российским обществом «Знание» помогает создавать среду для непрерывного профессионального роста, где каждый педагог, методист, управленец может получить доступ к актуальной информации, перенять лучшие практики и, что самое главное, – стать проводником этих знаний для своих учеников и коллег», — подчеркнул заместитель министра образования Саратовской области Никита Вдовин.Лектором Общества «Знание» выступил основатель и генеральный директор Center-Game Олег Панин. Он провел для слушателей лекцию «Применять ИИ нельзя игнорировать (расставляем запятые вместе)». Спикер подробно раскрыл практические возможности применения искусственного интеллекта для оптимизации повседневных задач. Особое внимание он уделил инструментам, непосредственно полезным для педагогов и административных работников.«Уже треть подростков, судя по мировым исследованиям, не воспринимает искусственный интеллект как что-то неживое. Обращаются к нему с вопросами, учебными задачами, жизненными советами. Для них грань между тем, воспринимать это как компьютер или как человека, все больше и больше размывается. Я убежден в том, что будущее не за базами знаний, а за базами промптов. Поэтому сегодня важно научиться работать с ИИ на свою задачу», — поделился лектор.Олег Панин рассказал, как с помощью нейросетей можно автоматизировать подготовку учебных материалов. Например, речь шла о генерации вариативных тестовых заданий с возможностью рандомизации условий, а также о создании наглядных материалов — кратких конспектов, инфокарт, схем и иллюстраций для объяснения сложных тем. Отдельно лектор отметил помощь в коммуникациях: составление черновиков писем для родителей и студентов, подведение итогов урока и формирование планов на неделю.В практической части мероприятия слушатели опробовали ключевые сценарии работы. Они учились создавать краткие сводки из объемных текстов, проводить факт-чекинг полученной информации и разрабатывать собственные шаблоны промптов для повторяющихся задач.В заключение лектор дал универсальные рекомендации по использованию нейросетей. Он представил слушателям эффективные шаблоны промптов, позволяющие четко ставить задачи искусственному интеллекту для получения структурированного результата, соответствующего профессиональным стандартам в сфере образования.