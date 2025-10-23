Губернатор анонсировал выплаты семьям за рождение двойни и тройни

просмотров: 151

поддержали депутаты областной думы.«При рождении двойни или тройни саратовские семьи будут получать единовременную выплату.Дополнительная мера поддержки начнет действовать уже с 1 января 2026 года. Семьи будут получать 50 тысяч рублей при рождении двойни и 100 тысяч рублей при рождении тройни. Возраст и доход родителей значения не имеют.В целом задача поставлена максимально совершенствовать и делать удобными эти меры поддержки с точки зрения дохода семьи. Поэтому эту работу мы будем продолжать повсеместно, потому что вопросы рождаемости для Саратовской области очень актуальны.Теперь перед профильными ведомствами стоит задача до начала следующего года сформировать алгоритм получения данной выплаты. Ее оформление должно быть максимально доступным и удобным для наших семей», - подчеркнул губернатор.Напомним, с этого года в Саратовской области действует новое пособие для молодых мам - это 8 тысяч рублей в месяц на протяжении 3-х лет. Его могут получить молодые женщины, родившие второго ребёнка до 25 лет. В настоящий момент поддержкой воспользовались свыше 200 мам.