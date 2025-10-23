23 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:50 | 23 октября
Настоятель храма в Слепцовке провёл беседу с кадетами Македоновской школы о Дне народного единства
20:13 | 23 октября
В СГУ прошёл День рекламы-2025
18:00 | 23 октября
В Саратовской области прошли интерактивные лекции об искусственном интеллекте для работников образования
17:00 | 23 октября
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
15:30 | 23 октября
Молодёжь региона объединяет культурное наследие и традиции родного края
15:00 | 23 октября
Детская школа искусств села Ивантеевка отметила 55-летний юбилей
14:30 | 23 октября
Теплые носки, маскировочные сети, антидроновые одеяла: саратовцы продолжают помогать участникам СВО
13:30 | 23 октября
В Саратове пройдет фестиваль уличной культуры
12:00 | 23 октября
Видеогастроскоп установлен в Балтайской районной больнице
11:00 | 23 октября
Саратовские студенты получили награды на XV Слёте ПФО Российских Студенческих Отрядов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Губернатор анонсировал выплаты семьям за рождение двойни и тройни

Новости
Соответствующую инициативу, которую анонсировал губернатор Роман Бусаргин на прямой линии, вчера поддержали депутаты областной думы.




«При рождении двойни или тройни саратовские семьи будут получать единовременную выплату.
Дополнительная мера поддержки начнет действовать уже с 1 января 2026 года. Семьи будут получать 50 тысяч рублей при рождении двойни и 100 тысяч рублей при рождении тройни. Возраст и доход родителей значения не имеют.

В целом задача поставлена максимально совершенствовать и делать удобными эти меры поддержки с точки зрения дохода семьи. Поэтому эту работу мы будем продолжать повсеместно, потому что вопросы рождаемости для Саратовской области очень актуальны.

Теперь перед профильными ведомствами стоит задача до начала следующего года сформировать алгоритм получения данной выплаты. Ее оформление должно быть максимально доступным и удобным для наших семей», - подчеркнул губернатор.

Напомним, с этого года в Саратовской области действует новое пособие для молодых мам - это 8 тысяч рублей в месяц на протяжении 3-х лет. Его могут получить молодые женщины, родившие второго ребёнка до 25 лет. В настоящий момент поддержкой воспользовались свыше 200 мам.