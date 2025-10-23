Молодёжь региона объединяет культурное наследие и традиции родного края

просмотров: 115

Сегодня на Правительственном часе в Саратовской областной Думе заместитель министра образования области Никита Вдовин рассказал о взаимодействии с молодежными и детскими общественными объединениями.Во всех образовательных учреждениях области проводится масштабная воспитательная работа, ключевыми направлениями которой являются профессионально-ориентированное воспитание, гражданско-патриотическое и правовое воспитание, культурно-нравственное развитие, физкультурно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни.«Действенным методом воспитательной работы является вовлечение детей и молодежи в общественные объединения, движения, отряды и сообщества. В Саратовской области открыто 39 местных отделений Движения Первых в муниципальных районах и городских округах области, а также 1157 первичных отделений, зарегистрировано более 240 тыс. участников и наставников»,- рассказал Никита Николаевич.Ежегодно в регионе проводятся крупные мероприятия, которые объединяют тысячи школьников и студентов со всей области и охватывают различные направления деятельности: спортивные, патриотические, научные и творческие. В образовательных учреждениях созданы тематические классы и клубы, муниципальные отделения.Кроме того, по инициативе губернатора Романа Бусаргина, озвученной им в ходе прямой линии, в программу внеурочных занятий «Разговоры о важном» добавлены темы, связанные с Саратовской областью.«В первую очередь, вопросы связаны с культурным наследием, традициями родного края, знакомством с биографиями выдающихся земляков, местными промыслами, уникальными природными объектами. Это позволит ученикам узнать больше о самом регионе и его современном развитии, поможет им понять, какие возможности у них есть для самореализации здесь. Прорабатывается вопрос привлечения к этим занятиям представителей молодежных, ветеранских общественных организаций, чтобы дети могли непосредственно участвовать в социально значимых проектах», - отметил Никита Вдовин.В Год защитника Отечества особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. В рамках воспитательной работы с обучающимися проводятся практические занятия по основам военной службы, построения, выносы знамён в Дни воинской славы, в Дни государственных праздников, строевые смотры и другие.«Вовлечение детей в общественные движения играет ключевую роль в их социальном развитии. Это обеспечивает ребенку возможности для активного участия в общественной жизни, представления своих интересов и внесения вклада в решение социально значимых задач», - подытожил Никита Николаевич.