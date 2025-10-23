Детская школа искусств села Ивантеевка отметила 55-летний юбилей

просмотров: 115

С 55-летием преподавателей и учащихся Детской школы искусств Ивантеевского района поздравила первый заместитель министра культуры Саратовской области Елена Познякова.Начав работу в 1970 году с 18 учащимися, сегодня учреждение объединяет 333 талантливых воспитанников. В школе функционируют отделения фольклорного и эстрадного пения, живописи, хореографии и музыкального инструментального исполнительства.Учащиеся и творческие коллективы регулярно становятся лауреатами и дипломантами престижных конкурсов и фестивалей различных уровней. Педагогический коллектив, в котором более половины преподавателей — выпускники самой школы, демонстрирует высочайший профессионализм. Значимыми вехами стали победы в конкурсах «Лучшее учреждение культуры» (2014), «Лучшая школа искусств» (2020 — Гран-При, 2024 — победитель регионального этапа), а также успехи преподавателей в конкурсе «Призвание».