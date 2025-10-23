23 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
20:50 | 23 октября
Настоятель храма в Слепцовке провёл беседу с кадетами Македоновской школы о Дне народного единства
20:13 | 23 октября
В СГУ прошёл День рекламы-2025
18:00 | 23 октября
В Саратовской области прошли интерактивные лекции об искусственном интеллекте для работников образования
17:00 | 23 октября
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
15:30 | 23 октября
Молодёжь региона объединяет культурное наследие и традиции родного края
15:00 | 23 октября
Детская школа искусств села Ивантеевка отметила 55-летний юбилей
14:30 | 23 октября
Теплые носки, маскировочные сети, антидроновые одеяла: саратовцы продолжают помогать участникам СВО
13:30 | 23 октября
В Саратове пройдет фестиваль уличной культуры
12:00 | 23 октября
Видеогастроскоп установлен в Балтайской районной больнице
11:00 | 23 октября
Саратовские студенты получили награды на XV Слёте ПФО Российских Студенческих Отрядов
Теплые носки, маскировочные сети, антидроновые одеяла: саратовцы продолжают помогать участникам СВО


Саратовские получатели социальных услуг, «серебряные» волонтеры и сотрудники социозащитных учреждений отправляют бойцам специальной военной операции теплые вещи, сети и домашнюю заготовку.

Из Самойловского района защитникам передали около 100 банок домашней заготовки. Неравнодушные жители и специалисты комплексного центра соцобслуживания собрали посылки с соленьями, вареньем и компотами, сушеными фруктами, соленым салом и свежими овощами.

«Серебряные» волонтеры из Пугачевского района также отправили на передовую «Бабушкины гостинцы»: домашнюю консервацию, сладости и теплые носки.

В «Корзину добра» из Дергачевского района получатели социальных услуг собрали зимние заготовки, яблоки, картошку, медикаменты, предметы гигиены и теплые вещи. Волонтеры «серебряного» возраста отправили продукты и сладости.

Очередная партия гуманитарной помощи с маскировочными сетями и заправкой для рассольника ушла на передовую из Новобурасского района. В творческой мастерской «Доброцентр» Марксовского района старшие продолжают вязать шерстяные носки.

В комплексном центре социального обслуживания Новоузенского района старшие организовали цех по плетению маскировочных сетей и написали российским военнослужащим письма поддержки. Также волонтеры изготовили противопролежневые подушки для госпиталя.

Рукодельницы из Балаковского района каждый день плетут «Сети для СВОих» и поддерживают дух ребят вязаными талисманами.

Активистки клуба «Кому за 60» из Турковского района участвуют в изготовлении маскировочных костюмов «Леший». Растет количество участников, которые быстро осваивают технологию плетения. Кроме того, женщины не останавливаются на достигнутом и придумывают новые изделия: шьют антидроновые одеяла, а также изготовили макет по раскройке, начали сборку и пошив поясничных поясов.

Добровольцы старшего возраста из Аткарского района передают опыт молодым, терпеливо и внимательно обучают ребят всем тонкостям процесса плетения масксетей. А в Лысогорском районе ребята из клуба юных волонтеров «Я патриот!» вместе с мамами защитников готовят для отправки пакеты ароматного чая с травами и свои рисунки.