Теплые носки, маскировочные сети, антидроновые одеяла: саратовцы продолжают помогать участникам СВО

Саратовские получатели социальных услуг, «серебряные» волонтеры и сотрудники социозащитных учреждений отправляют бойцам специальной военной операции теплые вещи, сети и домашнюю заготовку.Из Самойловского района защитникам передали около 100 банок домашней заготовки. Неравнодушные жители и специалисты комплексного центра соцобслуживания собрали посылки с соленьями, вареньем и компотами, сушеными фруктами, соленым салом и свежими овощами.«Серебряные» волонтеры из Пугачевского района также отправили на передовую «Бабушкины гостинцы»: домашнюю консервацию, сладости и теплые носки.В «Корзину добра» из Дергачевского района получатели социальных услуг собрали зимние заготовки, яблоки, картошку, медикаменты, предметы гигиены и теплые вещи. Волонтеры «серебряного» возраста отправили продукты и сладости.Очередная партия гуманитарной помощи с маскировочными сетями и заправкой для рассольника ушла на передовую из Новобурасского района. В творческой мастерской «Доброцентр» Марксовского района старшие продолжают вязать шерстяные носки.В комплексном центре социального обслуживания Новоузенского района старшие организовали цех по плетению маскировочных сетей и написали российским военнослужащим письма поддержки. Также волонтеры изготовили противопролежневые подушки для госпиталя.Рукодельницы из Балаковского района каждый день плетут «Сети для СВОих» и поддерживают дух ребят вязаными талисманами.Активистки клуба «Кому за 60» из Турковского района участвуют в изготовлении маскировочных костюмов «Леший». Растет количество участников, которые быстро осваивают технологию плетения. Кроме того, женщины не останавливаются на достигнутом и придумывают новые изделия: шьют антидроновые одеяла, а также изготовили макет по раскройке, начали сборку и пошив поясничных поясов.Добровольцы старшего возраста из Аткарского района передают опыт молодым, терпеливо и внимательно обучают ребят всем тонкостям процесса плетения масксетей. А в Лысогорском районе ребята из клуба юных волонтеров «Я патриот!» вместе с мамами защитников готовят для отправки пакеты ароматного чая с травами и свои рисунки.