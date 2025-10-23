23 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
20:50 | 23 октября
Настоятель храма в Слепцовке провёл беседу с кадетами Македоновской школы о Дне народного единства
20:13 | 23 октября
В СГУ прошёл День рекламы-2025
18:00 | 23 октября
В Саратовской области прошли интерактивные лекции об искусственном интеллекте для работников образования
17:00 | 23 октября
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
15:30 | 23 октября
Молодёжь региона объединяет культурное наследие и традиции родного края
15:00 | 23 октября
Детская школа искусств села Ивантеевка отметила 55-летний юбилей
14:30 | 23 октября
Теплые носки, маскировочные сети, антидроновые одеяла: саратовцы продолжают помогать участникам СВО
13:30 | 23 октября
В Саратове пройдет фестиваль уличной культуры
12:00 | 23 октября
Видеогастроскоп установлен в Балтайской районной больнице
11:00 | 23 октября
Саратовские студенты получили награды на XV Слёте ПФО Российских Студенческих Отрядов
В Саратове пройдет фестиваль уличной культуры

В Саратове пройдет фестиваль уличной культуры


С 25 по 27 октября на «Протон-Арене» состоится фестиваль «Уличная культура», в рамках которого пройдет Форум «Ценностные ориентиры современной молодёжи»

В программе: паркур, воркаут, BMX, скейтбординг, самокат, граффити, хип-хоп и брейкинг.

Участников мероприятия ждут не только соревнования, но и образовательная программа, мастер-классы, контесты и шоу, направленные на формирование традиционных ценностей, развитие лидерских качеств и профилактику негативных проявлений.

Подробная информация и регистрация: ссылка