В Саратове пройдет фестиваль уличной культуры
С 25 по 27 октября на «Протон-Арене» состоится фестиваль «Уличная культура», в рамках которого пройдет Форум «Ценностные ориентиры современной молодёжи»
В программе: паркур, воркаут, BMX, скейтбординг, самокат, граффити, хип-хоп и брейкинг.
Участников мероприятия ждут не только соревнования, но и образовательная программа, мастер-классы, контесты и шоу, направленные на формирование традиционных ценностей, развитие лидерских качеств и профилактику негативных проявлений.
Подробная информация и регистрация: ссылка