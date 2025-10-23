23 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:50 | 23 октября
Настоятель храма в Слепцовке провёл беседу с кадетами Македоновской школы о Дне народного единства
20:13 | 23 октября
В СГУ прошёл День рекламы-2025
18:00 | 23 октября
В Саратовской области прошли интерактивные лекции об искусственном интеллекте для работников образования
17:00 | 23 октября
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
15:30 | 23 октября
Молодёжь региона объединяет культурное наследие и традиции родного края
15:00 | 23 октября
Детская школа искусств села Ивантеевка отметила 55-летний юбилей
14:30 | 23 октября
Теплые носки, маскировочные сети, антидроновые одеяла: саратовцы продолжают помогать участникам СВО
13:30 | 23 октября
В Саратове пройдет фестиваль уличной культуры
12:00 | 23 октября
Видеогастроскоп установлен в Балтайской районной больнице
11:00 | 23 октября
Саратовские студенты получили награды на XV Слёте ПФО Российских Студенческих Отрядов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Год защитника Отечества: социозащитные учреждения чтят память о погибших воинах

Новости
Год защитника Отечества: социозащитные учреждения чтят память о погибших воинах


Сегодня, 22 октября, миллионы людей в нашей стране и за ее пределами встречают День белых журавлей. Он посвящен памяти солдат, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов.

Патриотическое мероприятие для школьников, включающее изготовление плаката с символом дня, провели сотрудники центра соцобслуживания Романовского района. «Этот день солидарности посвящен памяти солдат, погибших на полях сражений. Название он получил в честь одного из красивейших стихотворений «Журавли» дагестанского поэта Расула Гамзатова», – рассказали специалисты ребятам.

Юные волонтеры центра социального обслуживания Питерского района возложили цветы к мемориалу воинам, а также к памятнику Героям специальной военной операции.

«Мы чтим подвиг наших защитников и выражаем глубокую признательность всем, кто борется за нашу безопасность. Пусть белые журавли, символизирующие душу и надежду, напоминают нам о важности мира и единства», – прокомментировали ребята.

На литературном часе в красноармейском центре соцобслуживания обсуждали произведения, посвященные теме мира, делились своими мыслями о важности сохранения исторической памяти. Также на творческом мастер-классе получатели услуг вырезали белых журавлей из бумаги.

В центре соцобслуживания Дергачевского района на уроке мужества прошла встреча студентов Дергачевского агропромышленного лицея с участниками войн, участником СВО и тружеником тыла. Ребята пообщались с героями и узнали для себя много нового.

В Энгельсском доме-интернате для проживающих прошел мастер-класс по изготовлению белых журавлей. Это стало символическим актом памяти и сострадания.

«День белых журавлей – это не только скорбь, но и напоминание о подвигах наших предков и современников, их самоотверженном труде и героизме, проявленных во имя Отчизны. Это день, когда мы выражаем глубокую признательность за их отвагу и мужество», – рассказали сотрудники дома-интерната.