Год защитника Отечества: социозащитные учреждения чтят память о погибших воинах

Сегодня, 22 октября, миллионы людей в нашей стране и за ее пределами встречают День белых журавлей. Он посвящен памяти солдат, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов.Патриотическое мероприятие для школьников, включающее изготовление плаката с символом дня, провели сотрудники центра соцобслуживания Романовского района. «Этот день солидарности посвящен памяти солдат, погибших на полях сражений. Название он получил в честь одного из красивейших стихотворений «Журавли» дагестанского поэта Расула Гамзатова», – рассказали специалисты ребятам.Юные волонтеры центра социального обслуживания Питерского района возложили цветы к мемориалу воинам, а также к памятнику Героям специальной военной операции.«Мы чтим подвиг наших защитников и выражаем глубокую признательность всем, кто борется за нашу безопасность. Пусть белые журавли, символизирующие душу и надежду, напоминают нам о важности мира и единства», – прокомментировали ребята.На литературном часе в красноармейском центре соцобслуживания обсуждали произведения, посвященные теме мира, делились своими мыслями о важности сохранения исторической памяти. Также на творческом мастер-классе получатели услуг вырезали белых журавлей из бумаги.В центре соцобслуживания Дергачевского района на уроке мужества прошла встреча студентов Дергачевского агропромышленного лицея с участниками войн, участником СВО и тружеником тыла. Ребята пообщались с героями и узнали для себя много нового.В Энгельсском доме-интернате для проживающих прошел мастер-класс по изготовлению белых журавлей. Это стало символическим актом памяти и сострадания.«День белых журавлей – это не только скорбь, но и напоминание о подвигах наших предков и современников, их самоотверженном труде и героизме, проявленных во имя Отчизны. Это день, когда мы выражаем глубокую признательность за их отвагу и мужество», – рассказали сотрудники дома-интерната.