Юные артисты Саратовской области будут покорять сцену, на которой начинал сам Табаков

Юные артисты Саратовской области будут покорять сцену, на которой начинал сам Табаков


Публичные прослушивания и просмотры, как заключительный этап III Областного фестиваля-конкурса детского и юношеского театрального творчества «Перевоплощение», пройдут в Саратовском театральном институте.

В 2025 году конкурс посвящен 90-летию легендарного народного артиста, нашего знаменитого земляка - Олега Павловича Табакова.

«Перевоплощение» — это уникальный шанс для детей широко представить свои таланты на профессиональной театральной сцене в номинациях «Художественное слово» и «Театр малых форм».

В фестивале-конкурсе примут участие учащиеся детских школ искусств в возрасте от 7 до 17 лет, студенты профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства. По итогам отборочного тура, который проходил дистанционно, до прослушиваний допущено 4 детских театральных коллектива и 80 юных чтецов.

В зале и холле театрального института будет экспонироваться выставка работ победителей и участников Областного конкурса художественного творчества «Открытая табакерка». Работы юных художников и юных мастеров декоративно-прикладного творчества посвящены персонажам Олега Табакова, ведь значительная часть его творчества была ориентирована на детскую аудиторию.

Итоги конкурса будут подведены сразу по завершению публичных прослушиваний и просмотров.

III Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского театрального творчества «Перевоплощение», посвященный 90-летию народного артиста СССР Олега Павловича Табакова, проводится в рамках Детских и юношеских ассамблей искусств – 2025.