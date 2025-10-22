Для детских садов и школ разработали единое меню горячего питания

просмотров: 64

Документом утверждается рекомендованное единое меню по обеспечению горячим питанием обучающихся в образовательных организациях на территории всего региона. Учредителям организаций рекомендуется ориентироваться именно на него.В рамках единого меню, составленного на основе рекомендаций экспертов, предусмотрены все основные продукты питания, рассчитана необходимая калорийность пищи и соотношение нутриентов.«Рекомендованное единое меню было разработано в целях единого подхода к организации горячего питания в наших детских садах и школах независимо от территории. Оно соответствует принципу - качественное, сбалансированное питание одинаково и в Саратове, и в любом другом населенном пункте области. В министерстве также работает горячая линия, куда могут обратиться родители, в том числе по вопросам питания в детских садах и школах», - пояснил министр Александр Пажитнев.Напомним, телефон горячей линии министерства образования 8(8452) 49-19-61.