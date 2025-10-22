22 октября 2025 СРЕДА
18:42 | 22 октября
Многодетная мама поддержала расширение мер региональной семейной поддержки
18:41 | 22 октября
Для детских садов и школ разработали единое меню горячего питания
17:57 | 22 октября
«Бес» из Саратовской области уничтожил 31 дрон
17:30 | 22 октября
Следующая рабочая неделя будет для жителей региона шестидневной
16:30 | 22 октября
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
15:05 | 22 октября
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
14:30 | 22 октября
Саратовская область - в пятерке лучших в ПФО по посещаемости кинозалов
14:00 | 22 октября
Новое оборудование расширяет возможности врачей Саратовской районной больницы
13:00 | 22 октября
ГЖИ объявила предостережение АО «Ситиматик»
12:10 | 22 октября
Саратовская область готовится к проведению этнографического диктанта
Для детских садов и школ разработали единое меню горячего питания

Министерством образования Саратовской области разработано единое меню при организации питания в детских садах и школах. Соответствующий приказ подписал министр Александр Пажитнев.



Документом утверждается рекомендованное единое меню по обеспечению горячим питанием обучающихся в образовательных организациях на территории всего региона. Учредителям организаций рекомендуется ориентироваться именно на него.
В рамках единого меню, составленного на основе рекомендаций экспертов, предусмотрены все основные продукты питания, рассчитана необходимая калорийность пищи и соотношение нутриентов.

«Рекомендованное единое меню было разработано в целях единого подхода к организации горячего питания в наших детских садах и школах независимо от территории. Оно соответствует принципу - качественное, сбалансированное питание одинаково и в Саратове, и в любом другом населенном пункте области. В министерстве также работает горячая линия, куда могут обратиться родители, в том числе по вопросам питания в детских садах и школах», - пояснил министр Александр Пажитнев.

Напомним, телефон горячей линии министерства образования 8(8452) 49-19-61.